Dalle medie alle superiori: ultimo open day del "Vassallo" di Galeata

Sabato dalle ore 15 si terrà l'ultimo open day del "Vassallo" di Galeata. Sarà possibile partecipare in presenza presso la sede provvisoria di via Primo Maggio (Municipio di Galeata). Per la partecipazione in presenza verranno applicate le vigenti normative "covid19". L'evento sarà fruibile anche online sulla piattaforma "Meet". Solo per seguire l'incontro online è necessaria la registrazione utilizzando l'apposito modulo che si può trovare sul sito internet www.iisbaracca.it o sulle pagine Facebook e Instagram IPSIA "Vassallo" Galeata. Per informazioni o chiarimenti chiamare il numero 0543981639 o scrivere a: ipsiagaleata@libero.it.

L'Istituto "Angelo Vassallo" è la sede distaccata dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Baracca" di Forlì ed è da oltre cinquant'anni l'unico Istituto Professionale con indirizzo "Industria e Artigianato per il Made in Italy" del comprensorio forlivese. L'Istituto è un punto di riferimento per le aziende e gli enti del territorio. La richiesta di diplomati è molto elevata, tanto da poter affermare che il 100% degli studenti del "Vassallo" vengono occupati nel giro di un mese dal diploma. Infatti, secondo recenti monitoraggi, la richiesta di operai specializzati da parte delle aziende supera l'offerta di diplomati che l'Istituto può offrire. Le ore di lezione settimanali sono trentadue, articolate in cinque giorni quindi sabato non sono previste lezioni.