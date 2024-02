Dalle mestruazioni alla menopausa: a Carpena un ciclo di incontri sulle varie fasi della vita della donna

La farmacia di Carpena, in via Brando Brandi, propone un ciclo di incontri sulla salute femminile legati alle varie fasi della vita della donna. Il primo appuntamento si terrà il e verterà sul "ciclo femminile". Il secondo incontro avverrà il 13 marzo e si parlerà di gravidanza, mentre il 3 aprile gli argomenti saranno travaglio e parto (metodiche non farmacologiche di contenimento del dolore). L'8 maggio invece l'argomento sarà l'allattamento (al seno, formulato per creare un rapporto speciale mamma-bimbo). Ultimo appuntamento il 5 giugno: menopausa. Gli incontri, gratuiti, si terranno alle 20.30 negli studi medici di via Brandi 58 e saranno tenuti da ostetriche con esperienza specifica. I partecipanti potranno fare domande per ulteriore approfondimenti. Per la presenza è possibile contattare il numero 054385019. I posti sono limitati.