Dalle stelle di Natale dell'Ail un aiuto agli oltre 1700 i pazienti ematologici della provincia

Tornano in piazza, in tutta la nostra provincia, le Stelle di Natale dell’Associazione italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Dall’8 all’11 dicembre, in oltre 40 piazze della provincia, e nei maggiori centri commerciali del territorio, con un’offerta minima di 12 euro, si potrà quindi portare a casa uno dei caratteristici fiori di Natale di Ail con il quale sostenere la ricerca contro le malattie del sangue, e l’assistenza domiciliare oncoematologica, oltre a quella psiconcologica. Solo nella provincia di Forlì-Cesena, sono oltre 1.700 i pazienti ematologici seguiti a domicilio negli ultimi 20 anni dai medici di Ail e ad oggi gli Ematologi dell’Irst-Irccs di Meldola stanno conducendo un importante progetto di ricerca sul linfoma aggressivo che sta coinvolgendo oltre 80 pazienti provenienti da tutta la Romagna.

“Assicurarsi quindi una delle 4mila Stelle che Ail distribuirà sul territorio significa garantire ai pazienti un Natale di speranza – commenta il presidente di Ail Forlì-Cesena, Redo Camporesi - e offrire alle famiglie supporto e vicinanza, grazie alle cure domiciliari e all’assistenza psiconcologica. Le nostre Stelle sono quindi un aiuto concreto ai pazienti del territorio: se la lotta ai tumori del sangue è possibile, è grazie ai nostri volontari che in oltre 70 animeranno i banchetti Ail della provincia, e grazie ai nostri medici a partire dalle dottoresse che garantiscono l’assistenza dei pazienti a domicilio. Fino all’equipe ematologica al lavoro all’Irst – Irccs di Meldola, che in questi mesi sta conducendo un’importante ricerca sul linfoma aggressivo sostenuta anche da Ail Forlì-Cesena”.

Altre iniziative

Per sostenere la ricerca e l’assistenza, non ci sono solo le Stelle. Nella sede di viale Roma, 88 a Forlì, si potranno trovare anche panettoni e pandori, cioccolate prelibate, palline di Natale, il cd “Vita canzoni di natale per Ail”, shopper, bracciali AIL, lettere e biglietti di auguri per privati e aziende, per regali solidali davvero speciali. Si è rinnovata la collaborazione con Flamigni per distribuire anche panettoni glassati e torroncini. Quest’anno, dedicati al sostegno della ricerca, ematologica Irst entrano in campo anche alcune specialità della ditta Babbi, tra cui waferini, gemme e gli straordinari Babbini.

Anche quest’anno è possibile prenotare le Stelle a domicilio e i prodotti solidali, facendoseli portare a casa. Basterà prenotarli, scrivendo a: ordini@ailforlicesena.it. Per informazioni, www.ailforlicesena.it, 0543 782005, 331 3280989, 331 9385886.