Dalle verdure ai biscotti, al via la spesa sospesa per l'Ucraina: l'iniziativa al mercato di Campagna Amica

Al via la Spesa sospesa per l’Ucraina, con la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica, da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.L’appuntamento con l’iniziativa della Coldiretti è dalle 9 di sabato.?I consumatori avranno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore della popolazione ucraina, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna Amica con il supporto dei giovani e delle donne della Coldiretti.

“In questo modo – commenta il presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, Massimiliano Bernabini - ogni cittadino-consumatore potrà contribuire direttamente all'acquisto di prodotti (ortaggi, frutta, carne, pasta, pane e biscotti) che saranno poi consegnati alle associazioni umanitarie locali, per la consegna attraverso i canali autorizzati, al popolo gravemente colpito dal conflitto”. “Si tratta di un’azione di grande responsabilità del mondo agricolo che nei momenti di difficoltà non si tira indietro ed è abituato a fare la sua parte - commenta il Direttore di Coldiretti Forlì-Cesena Giulio Federici – tanto più in una situazione come quella attuale in cui le misure restrittive per contenere il contagio e la perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale, hanno aggravato le condizioni economiche anche del nostro Paese”.

Ringrazio sin da ora – conclude il Presidente – per la generosità di tutte le aziende che hanno aderito a queste iniziative e il buon cuore dei consumatori che doneranno, tutti uniti verso una comune solidarietà”. Il Programma del Mercato rimane comunque fitto di impegni ed appuntamenti: Sabato alle 10 la prima “Lezione per costruire i cesti intrecciati” ricordando la tradizione delle nonne delle “ceste da portare sulla testa”. Per i cittadini e consumatori che interverranno sarà possibile partecipare alla realizzazione di un simpatico cesto in vimini. La partecipazione è gratuita, su prenotazione ai riferimenti del mercato. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048.