Le ambizioni di Daniel, diplomato con lode: "Vorrei utilizzare la moda e l’arte anche come “aiuto” per gli altri"

Si è diplomato con tanto di lode Daniel Florido, studente dell'istituto tecnico Saffi-Alberti di Forlì che ha seguito l'indirizzo "Sistema Moda". "Se mi dovessi descrivere con una parola, forse “creativo” sarebbe sufficiente - racconta di sè -. Sono un ragazzo estremamente curioso, che vuole vedere le cose al di là di quelle che sono, e che ha costante bisogno di creare, per dare sfogo alle innumerevoli idee che gli riempiono la mente. Non a caso, infatti le mie più grandi passioni hanno sempre avuto a che fare con la musica, il disegno e ovviamente la moda".

Come mai ha scelto l'indirizzo "Sistema moda"?

"Sin da bambino, infatti, sono sempre stato affascinato dal mondo dell’arte, sotto ogni punto di vista, e quando ho realizzato di poter utilizzare la moda per combinare sia la sua parte pratica, che “morale”, ho capito che questo sarebbe stato il percorso giusto per me. Ci sono stati momenti in cui ho dubitato delle scelte fatte, come penso sia normale che succeda quando si hanno numerosi stimoli di diversa natura, ma arrivato a questo punto, mi sento parte di questo mondo a tutti gli effetti, infatti proseguiró il mio percorso sulla stessa strada, approfondendo ancora di più le discipline artistiche".

E' soddisfatto del suo percorso?

"Quelli delle superiori sono stati anni complessi, non perché difficili, ma perché ricchi di esperienze nuove che hanno permesso a me e penso a tutti i ragazzi di avere una visione nuova, sia di ognuno di noi che dell’ambiente che ci circondava, fino a diventare persone consapevoli e in grado di ragionare autonomamente".

Qual è il ricordo più bello di questi cinque anni?

"Questi 5 anni avranno un posto speciale tra i ricordi, insieme alle persone che ne hanno fatto parte e con cui tuttora condivido momenti indelebili".

Lei si è diplomato con la lode. C'è un 'segreto' in particolare? E' un risultato che ha richiesto sacrifici?

A prescindere dai risultati scolastici e dall’apprendimento di certe materie, la cosa per cui sono più soddisfatto, è il percorso fatto a livello personale, e vedere come quel bambino spaventato dal mondo, catapultato in un contesto completamente diverso 5 anni fa, sia oggi un ragazzo consapevole dei propri obiettivi e che non si lascia influenzare. Non c’è un segreto particolare per ottenere determinati risultati, a parte la costanza e l’organizzazione, soprattutto mentale. Non nego che sia dura mantenere sempre lo stesso livello, anche a causa di numerosi alti e bassi che si possono presentare nella vita privata e che, spesso, possono influenzare il rendimento. Sembra scontato, ma gli sforzi prima o poi ripagano, e ritengo che, alla fine, ogni singola persona sia l’unica in grado di modellare il proprio futuro sulle basi che lei stessa costruisce.

Questo ciclo di studi avrà un seguito o ha altri progetti per il futuro?

"Ho grandi ambizioni e sicuramente non mi fermeró al primo ostacolo, cercherò di mettercela tutta per raggiungere i miei obiettivi, sperando di poter utilizzare la moda e l’arte anche come “aiuto” per gli altri".