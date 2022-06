Danilo Rossi a Salotto blu: "Questa estate torno a Forlì, dove tutto è cominciato"

Danilo Rossi, fino a qualche mese fa prima viola solista del Teatro alla Scala di Milano, è concertista di fama internazionale. Risiede e opera nel capoluogo lombardo ma è direttore artistico della rassegna musicale "Forlì Musica", che prenderà il via nei prossimi giorni presso l'Arena San Domenico. Ospite della trasmissione condotta da Mario Russomanno, che va in onda tutte le sere alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, visibile in tutta la Emilia Romagna, Rossi ha ripercorso tappe ed esperienze della propria carriera.

"I miei genitori erano contadini forlivesi che avevano aperto un piccolo negozio di alimentari - ha raccontato -. Amavano il genere "liscio", mi portavano in Piazza Saffi quando, il Primo Maggio, si esibiva la orchestra di Secondo Casadei. Non andavo ancora a scuola, il violino di Casadei mi affascinava. Anche per questo amo diversi generi musicali e li promuovo, come nel caso della rassegna Forlì Musica". La puntata sarà trasmessa giovedì alle 23.