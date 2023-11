Servono 200mila euro per ripristinare l'area sportiva della parrocchia di San Benedetto. Donazione dei veterani dello sport

A sei mesi esatti dalla tragica alluvione che ha colpito la Romagna tutta e Forlì in special modo, la sezione forlivese "Adriano Casadei" dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport ha consegnato al parroco della parrocchia di San Benedetto, don Emanuele Lorusso, una donazione pensata soprattutto per i più giovani. Il presidente del sodalizio, Mario Ravioli, accompagnato dal tesoriere Antonio Rocchi, ha infatti consegnato al sacerdote una dotazione consistente in palloni da calcio, da basket, da volley e minivolley da utilizzare nel campo adiacente la chiesa, nonché racchette, palline, rete e supporti per la rete per il tavolo da ping pong già presente nell'oratorio, e corde per saltare.

Don Emanuele ha accettato con gioia la fornitura, sperando che possa far lievitare le presenze dei giovani frequentanti la parrocchia di San Benedetto, colpita molto duramente dall'alluvione. Il campo da calcio è stato liberato dal fango (sono stati necessari 50 carichi di un autocarro) ma per rimettere in efficienza la struttura, col rifacimento del manto erboso, le illuminazioni e altro ancora, sarebbero necessari ben 200mila euro.

Prima del commiato, il sacerdote ha voluto mostrare ai rappresentanti dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport le foto dell'interno della chiesa completamente invasa dall'acqua, con le panche che galleggiavano, a dimostrazione ulteriore di quanto sia stata drammatica la situazione in questo quartiere cittadino. I veterani dello sport forlivese hanno già programmato un'analoga iniziativa, nel corso delle prossime settimane, a favore della scuola primaria "Pio Squadrani" dei Romiti, l'altro quartiere cittadino che più ha patito a causa dell'alluvione.