Dodici minuti da incubo, la devastazione della grandine: "Azzerate intere produzioni"

Il nubifragio con grandine che ha colpito parte del Forlivese "ha azzerato intere produzioni generando una devastazione che compromette il raccolto di quest’annata, ma che avrà sicuramente effetti anche sui mesi successivi". E' l'amara sentenza di Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena. Dodici minuti da incubo, come emerge dall'analisi di Federico Facciani, titolare dell’azienda vitivinicola "La Castellana" e vicepresidente di Coldiretti Forlì-Cesena: "Sono caduti 12 millimetri di pioggia nei vigneti di Bertinoro, con i chicchi di grandine che hanno colpito e spezzato i nuovi germogli, qualche grappolo in stadio di prefioritura e rompendo buona parte delle foglie. Ma ancora peggiore è il danno causato a ciliegi e fragole ormai mature, e a pesche, albicocche, susine in fase di crescita”.

Per Andrea Ferrini, vice presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, "siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia, dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. Visto il perdurare della instabilità per la prossima settimana e possibile ancora assicurarsi contro grandine pioggia e vento forte fino al 31 maggio"