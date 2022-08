Maltempo, crolli di rami e alberi: tour de force dei Vigili del Fuoco nelle ultime 24 ore

Sono 38 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco di Forli-Cesena per il maltempo che ha interessato la provincia nelle ultime 24 ore. Nello specifico, le squadre hanno operato nelle aree collinari e montuose per la caduta di alberi e rami, ma anche a Forli dove un albero è caduto bloccando la circolazione in viale dell'Appennino. A Bagno di Romagna la caduta di un albero ha coinvolto 4 autovetture parcheggiate. Anche nel comune di Predappio le squadre dei Vigili del fuoco hanno operato per rimuovere piante che bloccavano la strada.

Bondeno

Inoltre nella notte di mercoledì una squadra di 7 unità ha operato nel comune di Bondeno in provincia di Ferrara, in supporto alle squadre locali, per far fronte ai numerosi interventi dopo il passaggio di un violento nubifragio con violente raffiche di vento che hanno superato i 130 chilometri orari. In quella zona sono stati scoperchiati i tetti di almeno 30 abitazioni e alcune aziende. Interessate, oltre al capoluogo, anche le frazioni di Ponte Rodoni, Settepolesini e Salvatonica. Il personale del 115 è stato impegnato nelle operazioni di copertura dei tetti divelti, con contestuale verifica dell’agibilità dei locali interessati dai danni. I volontari della Protezione civile sono subito intervenuti per il ripristino della viabilità principale, che è stata riaperta.