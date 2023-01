La forte ondata di maltempo causa danni anche in pianura: diversi alberi finiti ko

La serie di perturbazioni che da venerdì ha colpito la Romagna ha causato danni anche in città. Sono diversi infatti le piante capitolate dopo le incessanti piogge, accompagnate anche da raffiche di Bora. Lunedì mattina, durante l'apice del maltempo, un albero è crollato a Pievequinta dal cortile parrocchiale in via Petrosa. Un altro albero è finito ko in via Bidente, nei pressi dell'intersezione con via Icaro. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco con l'autoscala e la gru. Solo tra sabato e domenica il personale del 115 era stato impegnato in ben 32 interventi.