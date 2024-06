Il nubifragio non ha risparmiato il campo Gotti: i locali dove si allenano gli atleti invasi da 50 metri cubi d'acqua

Il violento nubifragio che ha allagato mercoledì pomeriggio Forlì non ha risparmiato le strutture del Campo Gotti, dove si allenano gli atleti dell'atletica leggera forlivese. L'intensa precipitazione ha mandato sott'acqua la palestra dove si allenano gli atleti. "L'acqua oltre la pista ha invaso i locali indoor sotto le tribune dove si trovano un rettilineo in tartan, i materassi per le attività di salto con l'asta, la palestra con i pesi, il magazzino, la segreteria e gli spogliatoi - spiega il presidente dell'Edera, Marco Alunni - Tutti i locali sono stati sommersi da circa 20 centimetri d'acqua".

Non appena il nubifragio si è attenuato è intervenuta una ditta di autospurgo con cisterna, che ha provveduto ad aspirare tutta l'acqua che si era accumulata, "circa 50 metri cubi", stima Alunni. Per quanto riguarda i danni, prosegue il numero uno della società sportiva, "sono in via di quantificazione. E' stato interessato l'Ufficio Sport del Comune essendo l'impianto struttura comunale". Per giovedì niente allenamenti: "Momentaneamente dobbiamo verificare se c'è qualche scollamento dovuto alle infiltrazioni di acqua", spiega Alunni. Non è la prima volta che l'Edera deve fare i conti con le criticità causate dal maltempo: "Purtroppo siamo sotto il livello della strada, dove ci sono le tubazioni fognarie, quindi sono problemi già affrontati, ma mai risolti".

Infiltrazioni al Campus

Il forte temporale non ha risparmiato nemmeno il Teaching Hub del Campus universitario, temporaneamente evacuato a causa di alcuni piccoli allagamenti che hanno causato un'interruzione della corrente elettrica. Una problematica che si era manifestata anche con l'acquazzone del giorno precedente. Come ha avuto modo di chiarire il presidente del Campus, Emanuele Menegatti, "si tratta di un problema riconducibile agli infissi che coprono una parte del tetto. Era stato effettuato un intervento che pensavamo fosse risolutore, ma non è stato così. Bisognerà quindi indagare sulle cause. I tecnici sono già al lavoro per programmare i nuovi lavori risolutivi".