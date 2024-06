Il nubifragio allaga la palestra e gli uffici del Campo Gotti, sopralluogo del neoassessore allo sport Bravi

Dopo il violento nubifragio di mercoledì pomeriggio, l’assessore allo sport del Comune di Forlì, Kevin Bravi, si è recato per un sopralluogo al Campo Gotti per conoscere lo stato di salute dell’impianto comunale parzialmente colpito e danneggiato dall’acqua. “È stato un momento importante di confronto con il gestore, che mi ha illustrato le fragilità del complesso nella sua parte interrata. Di fronte a un nubifragio come quello dei giorni scorsi – spiega l’Assessore Bravi – i disagi sono stati inevitabili. L’acqua ha raggiunto in pochissimi minuti il magazzino e gli uffici sotto il livello stradale. Solo dopo l’intervento dell’autospurgo e la pronta disponibilità dei nostri uffici, gli atleti e lo staff tecnico sono potuti tornare ad allenarsi e usufruire dell’intero impianto. Purtroppo si tratta di situazioni da monitorare con grande attenzione”.

La seconda struttura interessata da un sopralluogo dell’assessore Bravi è stata quella del Ginnasio sportivo in viale della Libertà. “Questo è un edificio storico di Forlì, un luogo frequentato da centinaia di ragazzi, famiglie e associazioni. Le discipline che si svolgono al proprio interno sono tantissime, sia a livello amatoriale che professionistico”. L’impegno dell’assessore, per le prossime settimane, sarà quello di “incontrare tutte le associazioni sportive del territorio. Sono loro i primi interlocutori di un’Amministrazione come la nostra. Solo partendo dai loro bisogni e suggerimenti possiamo costruire una rete di servizi e infrastrutture ancora più efficiente e all’avanguardia”.