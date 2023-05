"Un altro duro colpo per il nostro comune", l'alluvione flagella anche le Terme di Fratta

"Un altro duro colpo per il nostro comune", la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni definisce così i pesanti danni subiti dalle Terme di Fratta a causa dell'alluvione che ha colpito duramente anche il comune forlivese.

"Questa mattina mi sono recata in sopralluogo alle Terme di Fratta che hanno subito gravi danni a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno causato anche l'esondazione del Rio Salso. La struttura è chiusa, nei prossimi giorni si farà la stima dei danni e si avrà contezza degli interventi da fare che saranno ingenti", informa la sindaca con un post sui canali social.

"Con me era presente Silvia Romboli, in qualità di liquidatore giudiziale del concordato preventivo della società Nuova Saltemi (che è proprietaria dello stabilimento termale attualmente gestito in affitto da Allegro Italia), che in questi giorni si sta occupando di valutare la situazione. Gli allagamenti hanno coinvolto in particolare i quadri elettrici, che sono stati completamente sommersi lasciando la struttura senza elettricità, danni significativi anche all'impianto fanghi. Anche il parco delle terme è rimasto sommerso dall'acqua e attualmente non è aperto al pubblico".

"Sia l'amministrazione che la Liquidatrice e Allegroitalia Fratta Termeringraziano di cuore la Protezione Civile Bertinoro & Civitella - Ass. di volontariato "Il Molino”che è intervenuta nei giorni scorsi per dare una mano a liberare i reparti coinvolti dagli allagamenti e si muoverà anche in supporto agli interventi per togliere acqua dal parco. I danni intervenuti sono già stati comunicati alla Regione e ci muoveremo per dare un supporto alla struttura nell'ottenimento dei necessari aiuti economici. Siamo tra le strutture termali della Regione più colpite, insieme a Riolo Terme. Spero davvero che l'attività possa riprendere il prima possibile, questo è un altro duro colpo per il nostro comune e per la frazione di Fratta, che merita tutta la nostra attenzione e il nostro supporto per tornare alla normalità".