'Dante e fumetto, connubio perfetto', visite guidate e tante iniziative per ragazzi ed adulti

Dal 2 al 8 maggio in Emilia Romagna si svolge la 'Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio', la ventunesima edizione di 'Quante storie nella Storia' che vede le aperture straordinarie pomeridiane della sede fumettotecaria per tutta la settimana.

A seguire, fino al 31 maggio, aperture su richiesta per l'esposizione consultabile e visite guidate, inerenti alla mostra 'Dante e fumetto, connubio perfetto!'. La Fumettodanteca è una esclusiva ed innovativa Biblioteca Internazionale di 'Fumetti dedicati all'Opera e al Sommo Poeta Dante Alighieri'. Una unicità internazionale che prende corpo nel 2021 grazie al supporto della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', di Forlì, e all'impegno della gestione di volontariato da parte dello Staff Fumettoteca. Un esclusivo progetto che nasce a seguito delle donazioni, ricerche e studi, oltre alle varie iniziative promosse, attivate ed eseguite nel contesto dell'ambito fumettistico relativo all’opera alla figura di Dante Alighieri, nonché al tema dantesco. Quindi, aperture straordinarie e a richiesta della Fumettoteca Regionale per il pubblico e le classi della scuola secondaria, con la proposta di documenti fumettistici, cartacei e digitali, ben oltre 300, disponibili alla consultazione.

Nello specifico contesto, per la manifestazione regionale di 'Quante storie nella Storia' edizione 2022, dal 2 al 31 maggio la Fumettodanteca, previo richiesta, proporrà al pubblico l'evento dal titolo 'Dante e fumetto, connubio perfetto!' una proposta che spazia dalle visite guidate in sede alle esposizioni a tema con prodotti della Nona Arte sul Sommo Poeta, Dante Alighieri, e la sua Opera, fino allo sviluppo di iniziative, per ragazzi e adulti, che mettono in relazione l'arte della letteratura disegnata con con le arti performative e progetti didattici basati sull'ambito affrontato. Il programma di iniziative realizzate da enti, istituzioni e scuole per valorizzare il patrimonio documentario presente sul territorio dell’Emilia-Romagna affida il ruolo di protagonisti ad archivi storici comunali e archivi di Stato, biblioteche e musei, istituzioni scolastiche, archivi ecclesiastici, di istituti culturali e di altri soggetti sia pubblici che privati: associazioni, centri di documentazione, università, fondazioni culturali, istituti storici e, ovviamente, all'unica Fumettodanteca nel mondo.

La Regione, con l’Istituto Beni Culturali dal 2003 al 2020 e, dal 2021, tramite prima il Servizio e ora il Settore Patrimonio culturale, promuove la manifestazione in collaborazione con Anai - Associazione nazionale archivistica italiana - Sezione Emilia Romagna e Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna, quest'anno l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna ha concesso il patrocinio alla manifestazione per la rilevanza culturale e l’interesse per la comunità scolastica.