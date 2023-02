Darwin day, al Liceo Scientifico una conferenza col professor Antonello La Vergata

Mercoledì al Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì, il professor Antonello La Vergata, già ordinario di Storia della filosofia nel Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha tenuto una conferenza dal titolo “Il mondo in cui Darwin ci ha introdotto”, dialogando col professor Claudio Casali, alla presenza di studenti e docenti della scuola. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’associazione Nuova Civiltà delle Macchine in occasione del Darwin day.