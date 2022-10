Aeroporto, un'estate densa di attività al Ridolfi: transitati oltre 31mila passeggeri

Qual è il livello di traffico passeggeri dell’aeroporto Ridolfi nel 2022? Secondo i dati ufficiali estrapolati da Assaeroporti, lo scalo di via Seganti ha movimentato dal primo gennaio al 31 agosto 37.913 viaggiatori, con una crescita di quasi il 90% (precisamente 89,85%, +17.943) sul 2021. Tra decolli ed atterraggi i movimenti hanno sfiorato quota mille, 993 per l'esattezza. In attesa di conoscere i dati relativi al mese di settembre, dalle statistiche elaborate da Assaeroporti emerge come l'attività del Ridolfi abbia spiccato il volo soprattutto nei mesi estivi, dopo una partenza dell'anno a rilento, condizionata dalla pandemia da covid-19 e dal prematuro abbandono della compagnia Lumiwings.

A trainare i primi mesi dello scalo di via Seganti ci hanno pensato i voli internazionali da e per Tirana della compagnia Albawings (19 a gennaio, 4 a marzo, 17 ad aprile e 23 a marzo), per un totale di 5.506 passeggeri, mentre i voli nazionali sono stati appena 14 per un totale di 774 passeggeri, tutti nel mese di gennaio. A questi numeri vanno aggiunti poi quelli derivanti dai voli di aviazione generale non commerciale, che da gennaio a maggio sono stati 255 per un complessivo di 419 passeggeri.

A dare uno slancio al Ridolfi ci ha pensato l'ingresso della compagnia Aeroitalia, collegando Forlì con Catania, Trapani, Brindisi, Olbia, Alghero, Napoli, Lampedusa e Lamezia e all'estero con Malta e Zante. E così il mese di giugno ha fatto registrare complessivamente 125 movimenti, con 2.725 passeggeri, 367 dai primi due voli nazionali e 2.195 dai 20 collegamenti all'estero (sono invece 163 i passeggeri dei 103 voli privati), mentre nel mese di luglio i 206 voli commerciali (151 nazionali e 55 esteri) hanno portato al Ridolfi 12.067 passeggeri (7.573 dei quali dai collegamenti in Italia) ai quali vanno aggiunti i 59 dei 60 voli privati per un totale di 12.126 persone transitate in via Seganti (+84.1% sul 2021).

Anche il mese di agosto è stato un mese particolarmente attivo, con 16.363 passeggeri e 323 movimenti (270 voli commerciali, 201 dei quali con collegamenti in Italia). A settembre ha fatto il suo ritorno a Forlì dopo 14 anni la compagnia Ryanair con i voli per lo scalo polacco di Katowice e quello di Palermo. Voli che la compagnia low cost ha confermato anche per l'autunno e l'inverno, mentre con Aeroitalia si volerà per Trapani e Catania. Proseguirà anche il matrimonio con Albawings e la tratta per Tirana. E sale l'attesa per il Ttg Travel Experience di Rimini, in programma dal 12 al 14 ottobre, quando Forlì Airport anticiperà alcune delle destinazioni che saranno servite a partire nella prossima estate.