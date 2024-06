Europee e comunali, domenica mattina di voto: l'affluenza delle 12 a Forlì al 35%

Sono tornate ad aprirsi domenica alle 7 le urne per l'election day nei comuni del Forlivese chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i rappresentanti in consiglio comunale. Ma si vota anche per il rinnovo dell’Europarlamento: l'Italia elegge infatti 76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. L'Emilia-Romagna si trova nella circoscrizione Nord-Est, che elegge 15 eurodeputati. In provincia di Forlì-Cesena l'affluenza per le Europee alle 12 di domenica è di poco superiore al 33,76% (18,95% alle 23 di sabato), quella per le comunali di oltre il 35,03% (19,94% alle 23 di sabato). In Emilia Romagna l'affluenza ha sfiorato il 32% (31,96%) per le Europee, mentre per le comunali l'andamento è simile a quello provinciale (35,01%).

L'affluenza per le amministrative

Esaminando comune per comune l'affluenza per le amministrative, a Forlì ha votato il 35,02% (31.991 cittadini su 91.342). I candidati sindaci di Forlì hanno già votato sabato: Gian Luca Zattini (centrodestra) a Meldola, Graziano Rinaldini (centrosinistra) a Forlimpopoli, Maria Ileana Acqua ("ContiamoCi!") nel seggio di via Ginnasi e Vito Botticella (Partito Comunista Italiano) in quello di via Oriani. Alle urne, sempre sabato, anche i candidati alle Europee Rosaria Tassinari (Forza Italia, in via Montaspro), Bruno Molea (Forza Italia, in via Turati) e Giacomo Zattini (Movimento 5 Stelle, a Meldola).

Guardando al resto del territorio, a Civitella si è recato alle urne il 34,98% degli aventi diritto, a Meldola il 36,92%, a Forlimpopoli il 34,81%, Modigliana il 38,56%, mentre a Portico e San Benedetto il 45,45%. A Premilcuore ha votato il 47,10%, a Predappio il 35,43%, a Premilcuore il 47,10%. Rocca San Casciano il 44,48%, a Santa Sofia il 43,81% e a Tredozio il 39,82%.

L'affluenza per le europee

A Bertinoro ha votato il 27,01%, a Castrocaro il 27,29%, a Meldola il 37,69%, a Civitella il 36,38%, a Dovadola il 20,92%, a Forlì il 35,68% (31.986 abitanti su 89.637), a Forlimpopoli il 35,43%, a Galeata il 23,81%, a Modigliana il 39,87%, a Portico il 45,9%, a Predappio il 35,95%, a Premilcuore il 47,69%, a Rocca San Casciano il 45,82%, a Santa Sofia il 45,43% e a Tredozio il 40,5%.

Domenica alle urne

C'è tempo per votare fino alle 23. Gli elettori dovranno recarsi ai seggi indicati sulla propria tessera elettorale, muniti di un documento d’identità valido e della stessa tessera elettorale. Le operazioni di scrutinio per le elezioni europee inizieranno domenica alle 23, quelle per le comunali lunedì alle 14.