Covid, flessione dei contagi tra i bambini e giovani: meno di 100 classi in quarantena

Migliora sensibilmente la situazione dei contagi in ambito scolastico. E' quanto emerge dal bollettino relativo alla settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio. Le classi in quarantena nel Forlivese dalle 219 della settimana precedente sono scese a 86, il numero più basso in Romagna (238 nel Cesenate, 186 nel Riminese e 118 nel Ravennate). La maggior parte di queste sono alle elementari (32); 22 quelle delle medie, 19 delle superiori, 10 della scuola dell’infanzia (fascia d’età 3-6 anni), e 3 dei servizi educativi (0-3 anni).

IL BOLLETTINO SETTIMANALE - Contagi in calo nel Forlivese del 44%

IL BOLLETTINO DEL 9 FEBBRAIO - Nel Forlivese 340 nuovi positivi

Altro numero migliorato nel giro di sette giorni è quello del totale degli studenti contagiati nel Forlivese: sono 784 contro i 1.620 della settimana precedente. Il numero più alto dei positivi è nella fascia 6-10 anni, cioè alle elementari, con 250 casi su 911 tamponi eseguiti. Sono 194 i contagi alle superiori (222 tamponi), 158 alle medie (242 tamponi), 112 nella fascia 3-5 anni (299 tamponi) e 69 in quella 0-3 (190 tamponi). In tutta la Romagna si contano 401 positivi nella fascia 0-3 anni, 715 nella fascia 3-5, 1.695 nella fascia 6-10, 861 nella fascia 11-13 e 1.175 nella fascia 14-18.

Le principali notizie del 9 febbraio

DA FURTO A RAPINA - Nei guai tre minorenni

LITE IN FAMIGLIA - Arriva la Polizia: agenti presi a morsi

AULE DEL LICEO CLASSICO AL FREDDO - La petizione degli studenti

I NODI DELLA POLITICA - Infrastrutture, Centrodestra per Forlì sferza Zattini

COVID, IL BOLLETTINO GIORNALIERO - Lieve aumento dei contagi. Tra le vittime un 64enne

IL BOLLETTINO SETTIMANALE - Contagi in calo nel Forlivese del 44%

IL BOLLETTINO SETTIMANALE - Calano le classi in quarantena