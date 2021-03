Un anno di covid nella provincia di Forlì-Cesena: oltre 22mila contagiati, 613 morti

L'epidemia in un anno ha causato in tutta la provincia 613 vittime, 365 nel comprensorio di Forlì

Era il primo marzo del 2020 quando venne comunicato il primo caso di covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. Un 59enne di Savignano, che venne inizialmente ricoverato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì prima di iniziare una lunga battaglia nel reparto di terapia intensiva del "Maurizio Bufalini" di Cesena, dal quale ne è uscito vincitore dopo diversi mesi di degenza. Dal caso 1 ne sono susseguiti in un anno ben 22.116, 9.998 dei quali nel Forlivese. L'epidemia in un anno ha causato in tutta la provincia 613 vittime, 365 nel comprensorio di Forlì.

Ma sono 18.841 (8454 nel Forlivese) coloro che si sono messi alle spalle la brutta esperienza, tra asintomatici, tra coloro che sono stati costretti ad una lunga quarantena a casa e tra chi ha dovuto lottare in ospedale, assistito dalle preziose e amorevoli cure di medici ed infermieri. Ad un anno esatto di distanza dall'inizio dell'emergenza sanitaria i casi attivi in provincia sono 3063, 1179 dei quali nel Forlivese, con 166 ricoverati (65 nell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì), undici dei quali in terapia intensiva. Coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 2.897, 1.114 forlivesi.

La speranza si chiama ora vaccino, ma la macchina procede a rilento a causa della scarsa disponibilità di sieri, come ha spiegato in un'intervista rilasciata a ForlìToday Roberto Bandini, direttore dell'Igiene pubblica di Forlì. Dati alla mano, i vaccini si stanno rivelando efficaci: è stata registrata una minore incidenza della mortalità tra gli anziani ed un sensibile abbassamento della percentuale tra gli operatori sanitari contagiati. Ad accelerare la preoccupazioni sono le varianti al covid-19, con un aumento di contagi tra gli adolescenti.