Coronavirus, muore un 57enne. A Forlì 135 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Il covid-19 continua a mietere vittime in Emilia Romagna. E nel bollettino di venerdì si registra il decesso di un 57enne di Forlì. Per quanto riguarda la crescita dei contagi nella provincia di Forlì-Cesena, la curva giornaliera si mantiene stabile intorno ai 400 nuovi positivi. Rispetto a giovedì se ne contano 416, di cui 23 fuori ambito, mentre i guariti sono 364. Questa la distribuzione dei casi: 18 Bertinoro, 9 Castrocaro, 7 Civitella, 6 Dovadola, 135 Forlì, 23 Forlimpopoli, 2 Galeata, 4 Meldola, 8 Modigliana, 5 Predappio, 1 Rocca San Casciano, 1 Santa Sofia e 1 Tredozio. "I dati ci dicono che dobbiamo ancora continuare ad essere accorti e attenti, seguendo le misure che conosciamo", è il messaggio che ricorda su Facebook il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 4.748 casi in più rispetto a giovedì, su un totale di 22.355 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.183 molecolari e 11.172 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,2%. L’età media dei nuovi positivi di venerdì è di 46 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 802 nuovi casi, seguita da Bologna (772), poi Reggio Emilia (677), Parma (519), Ravenna (503), Rimini (360), Ferrara (343), Forlì (218), Cesena (198), Piacenza (189 su 71.633) e infine il Circondario imolese, con 167 nuovi casi di positività.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 59.520 (+172). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 58.179 (+186), il 97,7% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 4.569 in più rispetto a giovedì, mentre i decessi sono sette, aggiornando il totale a 16.440.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 31 (-3 rispetto a giovedì, pari al -8,8%), l’età media è di 66,4 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.310 (-11 rispetto a giovedì, -0,8%), età media 75,5 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato rispetto a giovedì), 3 a Reggio Emilia (+1), 3 a Modena (+2), 10 a Bologna (-5), 1 a Imola (invariato); 3 a Ferrara (-1), 4 a Ravenna (-1), 1 a Cesena (invariato) e 5 a Rimini (+1). Nessun ricovero in Rianimazione a Piacenza e a Forlì.