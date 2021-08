Il covid miete un'altra vittima a Forlì. I nuovi contagiati sono meno di 30

Il covid miete un'altra vittima nel Forlivese, la terza nel mese di agosto, la numero 488 dall'inizio dell'epidemia. Si tratta di una donna di 81 anni di Forlì. Sabato scorso era stato comunicato il decesso di un 83enne di Modigliana, mentre l'11 agosto di un 99enne di Forlì. Aumentano anche i contagi in provincia, che sfiorano le 100 unità, 91, ma il dato risente di un focolaio covid di 36 persone provenienti dalla provincia di Trento che alloggiano in una colonia di Cesenatico. Nel Forlivese 21 contagi sono emersi a Forlì, 1 a Bertinoro, Meldola e Predappio e 3 a Galeata. In 14 avevano manifestato sintomi.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 472 casi in più rispetto a lunedì, su un totale di 30.791 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (12.188 tamponi molecolari e 18.603 rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da lunedì è del 1,5%. dei 472 nuovi contagiati, 189 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 156 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 218 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di martedì è 34,8 anni. Sui 189 asintomatici, 91 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 con gli screening sierologici, 29 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 7 con i test pre-ricovero. Per 59 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 94 nuovi casi, quindi Modena con 85, Cesena (64, 36 dei quali fuori ambito per focolaio di vacanzieri) e poi Rimini (51) e Piacenza (43). Seguono Reggio Emilia (38), Ravenna (32), Forlì (27), Ferrara (23), Parma (12), infine il Nuovo Circondario Imolese (3).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 352 in più rispetto a lunedì e raggiungono quota 379.745. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a martedì sono 14.842 (+117 rispetto a lunedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.377 (+105), il 96,9% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano tre decessi: una donna di 90 anni della provincia di Reggio Emilia, un uomo di 86 anni della provincia di Modena e una donna di 81 anni della provincia di Forlì-Cesena. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.327. Alle 15 di martedì sono state somministrate complessivamente 5.674.946 dosi; sul totale sono 2.594.422 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.