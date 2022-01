Coronavirus, ora c'è solo la variante Omicron. Morti in aumento. Focolai ancora in 11 case di riposo

La variante Delta al covid-19 non c'è più. Tutti i nuovi positivi al virus sono riconducibili alla variante Omicron. A scattare la fotografia sull'evoluzione dell'epidemia è l'Ausl Romagna nel tradizionale bollettino settimanale del mercoledì. Nella settimana dal 17 al 23 gennaio si sono registrati 7.181 positività (41.5%) su un totale di 89.505 tamponi (molecolari e antigenici). E dopo quattro settimane di aumento si registra per la seconda settimana una stabilità dei nuovi casi in termini assoluti (più 138). Nel Forlivese i casi sono passati dai 5.840 della settimana precedente a 6.290. Sono di più, ma in calo, nel Cesenate (da 7.859 a 7.336) e nel Ravennate (da 11.386 a 11.120), mentre il comprensorio Riminese ha fatto registrare una lieve ascesa, da 11.958 a 12.435.

In totale sono ricoverati 506 pazienti, di cui 33 in terapia. I morti sono stati ben 72 contro i 41 della settimana precedente: è il Ravennate a far i conti con il maggior numero di vittime, 29, mentre nel Riminese ve ne sono state 24. Seguono il Forlivese con 10 (tasso di letalità dell'1,2%) e il Cesenate con 9. Sono calati a undici i focolai in strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie di Forlì e comprensorio. In ambito romagnolo i focolai sono 27 contro i 36 del precedente riferimento. Questa la situazione negli altri ambiti romagnoli: 8 i focolai nel Ravennate, 6 nel Cesenate e 2 nel Riminese.

Sono 36, tre in meno rispetto a sette giorni fa, gli operatori sanitari del Forlivese sospesi, a cui si aggiungono 6 convenzionati, mentre in tutta l'Ausl Romagna sono 245 (15 quelli convenzionati). La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 2% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna

GIOVANI - La situazione dei contagi e i dati delle vaccinazioni

Il direttore sanitario dell'Ausl Romagna, Mattia Altini, spiega che ci troviamo davanti ad "un quadro epidemiologico sostanzialmente stabile sul fronte dei nuovi contagi, con una incidenza per classi di età che è in costante aumento solo nella fascia 0-11. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali romagnoli, il tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da covid è in lieve rialzo rispetto alla settimana scorsa. Bisogna aspettare le settimane a venire per vedere come evolverà la situazione, confidando in una diminuzione dei nuovi casi cui seguirà solo in un secondo momento anche un calo dei ricoveri. La prospettiva pare favorevole, ma non è ancora tempo di rilassarsi".

"La circolazione del virus è ancora molto alta, il numero dei contagi si mantiene quindi elevato, così come resta ingente anche il carico di lavoro che continua a riversarsi sui servizi e sul personale sanitario - richiama Altini -. In questo contesto, è fondamentale continuare a vaccinare il più possibile, dalle prime alle terze dose, tutte le fasce di età, soprattutto quella dei bambini che, come si evince dai dati riportati, presentano percentuali di adesione alla vaccinazione ancora troppo basse. Ecco perché, in vista del secondo Open Day vaccinale promosso dalla nostra regione per la popolazione scolastica rivolgo un particolare appello ai genitori e alle famiglie: domenica prossima in Romagna saranno operative otto sedi vaccinali, a cui si potrà accedere senza la prenotazione e dove saranno presenti insieme alle nostre equipe vaccinali anche i pediatri del territorio. Cogliete questa opportunità per vaccinare i vostri figli che in questo momento sono la fascia più esposta e colpita dal virus. Occorre proteggerli. Anche per loro il vaccino è sicuro ed efficace".