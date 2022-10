Covid, inversione di tendenza: frenata dei contagi nell'ultima settimana. Ma ricoveri in aumento

Dopo tre settimane caratterizzate da un aumento dei contagi, il covid-19 rallenta la sua corsa. Nella settimana dal 10 al 16 ottobre è emerso in Romagna un calo delle nuove positività in termini assoluti, con 735 nuovi contagi in meno rispetto al periodo tra il 3 e il 9 ottobre. Su 23.888 tamponi (molecolari e antigenici) eseguiti sono 6.310 quelli risultati positivi, pari al 26.4% sul totale. La settimana in esame restituisce un calo dei focolai nelle strutture socio-assistenziali, da 16 a 10, mentre continua la crescita dei ricoveri, da 159 a 182 (+14,5%), con tre ricoverati in terapia intensiva.

L'analisi settimanale fornita dall'Ausl Romagna fotografa quindi un'inversione di tendenza nella curva dei contagi: nel Ravennate si è passati da 2.472 a 2.364 nuovi positivi, nel Riminese da 1.643 a 1.576, nel Cesenate da 1.564 a 1.267, mentre il Forlivese da 1.366 a 1.103. I casi attivi nel comprensorio di Forlì al 16 ottobre sono 1.612, così distribuiti: Bertinoro 88, Castrocaro 59, Civitella 38, Dovadola 5, Forlì 1.089, Forlimpopoli 111, Galeata 19, Meldola 74, Modigliana 11, Portico e San Benedetto 14, Predappio 68, Premilcuore 9, Rocca San Casciano 5, Santa Sofia 17 e Tredozio 5. Resta stabile il numero dei decessi, 9: uno nel Forlivese, tre nel Riminese e cinque nel Ravennate.

Per quanto concerne la campagna vaccinale, al 17 ottobre l’adesione alla quarta dose di coloro invitati a vaccinarsi perché vulnerabili e over 60 è pari al 49% con variazioni nei diversi ambiti: 57% a Forlì, 52% a Cesena, 51,3% a Ravenna e 38% a Rimini. Per quanto concerne le somministrazioni nella fascia d'età 60-79 anni, è stata toccata quota 40.936, appena il 24,2% degli aventi diritto. Nel Forlivese hanno risposto all'appello il 25,3% (7.381 cittadini su 29.172), secondo dato dietro il 29% del Ravennate. E' vaccinato con la quarta dose il 49,3% degli over 80 (38.345 su 77.852 cittadini): a Forlì e comprensorio ha aderito il 49,7%, cioè 6.860 abitanti su 13.790 (guida anche in questo caso il Ravennate col 56%). Sono 129 gli operatori sanitari sospesi perchè non vaccinati, 25 dei quali nel Forlivese (3 convenzionati).