Il Covid continua a circolare in Romagna: contagi in aumento nella settimana post Ferragosto

Sono numeri limitati e sotto controllo. Ma il Covid continua a circolare in Romagna, facendo registrare nelle ultime settimane un aumento dei contagi. E’ quanto emerge dal bollettino Covid che continua a essere redatto dall’Ausl Romagna. Secondo gli ultimi aggiornamenti nella settimana del 14-20 agosto sul territorio romagnolo si sono registrati 179 nuovi casi di positività, il numero più elevato riscontrato dall’inizio dell’estate. Casi ci sono sempre stati, ma in costante diminuzione: come i 47 positivi nella settimana dal 10-16 luglio ed i 51 dal 24-30 luglio.

Ma la curva sta tornando a salire e in vista dell’autunno è possibile un ritorno della circolazione del virus, anche se facilmente con conseguenze più ridotte rispetto al passato. Sempre secondo gli ultimi dati diffusi, questo l’andamento su scala territoriale dal 14-20 agosto: 71 nuovi positivi a Rimini, 60 nuovi positivi a Ravenna, 27 positivi a Cesena e 21 a Forlì. Si sono resi necessari (all’aggiornamento di lunedì 21 agosto) 53 ricoveri in reparto, 1 in subintensiva e 1 in terapia intensiva. Un piccolo “focolaio” si è registrato durante gli scorsi giorni all’ospedale Ceccarini di Riccione, dopo l’accesso di un paziente per altri sintomi poi risultato positivo al Covid sono risultate positive dal tracciamento altre 5 persone.