Sangue, tornano ad aumentare le donazioni: "Grande senso di altruismo"

Le iniziative organizzate da Avis Forlì nel territorio forlivese hanno portato i loro frutti. Il presidente dell’associazione, Roberto Malaguti, si ritiene soddisfatto dei risultati raggiunti nel mese di settembre: i donatori sono in costante aumento, facendo registrare un incremento del 25%. "Dopo una estate di sofferenza per quanto riguarda le donazioni di sangue finalmente il mese di settembre rappresenta il punto di svolta in cui i nostri donatori a Forlì e sul territorio hanno dimostrato ancora una volta la loro attenzione al gesto del dono di sangue", esordisce.

"Le iniziative di sensibilizzazione che abbiamo fatto in città nelle ultime settimane hanno dato risultati molto positivi, con un aumento in particolare nell’ultima settimana del numero di aspiranti donatori di circa il 25% - prosegue -. Il nostro auspicio è che questa tendenza positiva si mantenga e si rafforzi grazie al grande senso di solidarietà e di altruismo che la nostra comunità È in grado di esprimere. Bisogna però ricordarsi che c’è sempre bisogno di donatori e di volontari per poter continuare a diffondere la cultura del dono". Tutte le informazioni su come poter sostenere Avis Forlì visitando il sito www.avisforli.it.