Referendum sul taglio dei parlamentari: oltre 87mila forlivesi chiamati al voto

Sono 87.671 (41.853 maschi e 45.818 femmine) i forlivesi aventi diritto di partecipare al Referendum Costituzionale di domenica e lunedì. Gli orari del voto di domenica sono dalle 7 fino alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Per votare, gli elettori dovranno recarsi ai seggi muniti di documento d'identità e di Tessera Elettorale. E' previsto un servizio di trasporto ai seggi per persone disabili affidato alla Croce Rossa Italiana sezione di Forlì. Per informazioni e prenotazioni telefono: 0543/712864, Ufficio Elettorale Comunale.

Sono 3.024 i cittadini forlivesi iscritti all'Aire (Anagrafe dei residenti all'estero) che hanno potuto usufruire del voto per corrispondenza all'estero, mentre 13 sono i cittadini temporaneamente residenti all'estero per almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio, cure mediche che hanno richiesto di votare per corrispondenza.

L'Ufficio Elettorale di Piazzetta della Misura 5 rimarrà aperto anche nelle seguenti giornate e orari per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati: venerdì e sabato dalle 8.30 alle 18, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.