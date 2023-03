Fotovoltaico, Forlì al top in Italia per numero di impianti attivi. "Avanti con il parcheggio solare dell’ospedale"

Una città sempre più green, attenta alle fonti rinnovabili, sensibile alla tutela dell’ambiente e pronta a farsi carico di azioni importanti per la creazione di Comunità Energetiche. Con i suoi 2.744 impianti installati e attivi sul territorio comunale, Forlì è quinta su scala nazionale e seconda in Regione nella classifica fornita al Sole 24 Ore dal Centro Studi Tagliacarne su dati Gse-Atlaimpianti che delinea i capoluoghi più “solari” d’Italia.

Se si rapporta questo dato ai residenti, i 24 impianti di Forlì ogni mille residenti ne fanno la seconda città più performante a pari merito con Ravenna, subito dietro a l’Aquila (26 impianti ogni mille residenti). Altrettanto interessante è il dato relativo alla potenza nominale dei pannelli installati. Forlì, con 493,42 kilowattora ogni mille abitanti, dimostra prestazioni importanti e un livello di attenzione elevato a questo settore fortemente in crescita.

"Una città sensibile"

"È un risultato che ci onora ma che in qualche modo non ci sorprende - afferma l'assessore Giuseppe Petetta -. Questa Amministrazione ha recentemente approvato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc), con l’obiettivo di creare un modello virtuoso di gestione dell’energia che fungesse anche da manuale e punto di riferimento per l’intera comunità. La nostra, infatti, è una città molto sensibile in materia. Sono tantissime le imprese, gli enti locali e i privati cittadini che si affidano agli impianti fotovoltaici per massimizzare l’autoconsumo e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Se ci guardiamo in casa gli stabili di proprietà del Comune dotati di pannelli solari sono numerosi e collocati in varie zone della città; scuole, impianti sportivi, centri di aggregazione giovanile, depositi comunali e comparto fieristico".

Nuove pensiline fotovoltaiche

Per l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani, la sfida, nel breve periodo, è anche un’altra: "la corsa alle comunità energetiche e al fotovoltaico urbano parte da una dotazione già importante, che andremo a implementare con interventi di grande impatto. Uno su tutti, quello relativo alla realizzazione di pensiline fotovoltaiche presso l’area pubblica comunale adibita a parcheggio in via Forlanini in prossimità dell’ospedale. Questa zona è caratterizzata da una superficie di circa 14 mila metri quadrati e ha una capienza di oltre 600 posti auto. L’intervento in esame, in fase di progettazione, prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico con moduli di ultima generazione fissati su pensiline a copertura dell’area di sosta e una potenza complessiva di picco pari a 1MWp. Grazie alla realizzazione di questo importante progetto, a impatto zero dal punto di vista del consumo di suolo, andremo a implementare notevolmente la produzione di energia elettrica con possibilità di creare una Comunità Energetica, oltre ad ombreggiare i posti auto interessati".

