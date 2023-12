Il Natale di Forlì, ponte dell'Immacolata con oltre 66mila accessi. "Un risultato straordinario"

Manca solo la neve per rendere ancor più fiabesca l'atmosfera natalizia che si respira in Piazza Saffi. E' una fotografia decisamente positiva quella che emerge dall'ultimo ponte dell'Immacolata, che ha visto il via ufficiale di "Forlì che Brilla", il palinsesto di attrazioni, iniziative, spettacoli e video mapping dedicati al Natale che è stato ripreso dal TG5 come esempio di un popolo che, con la memoria nel cuore, cerca di lasciarsi alle spalle la tragica alluvione dello scorso maggio.

Tra venerdì e domenica gli occhi elettronici di Forlì Mobilità Integrata ha rilevato ben 66.166 ingressi nel centro storico. "Sono ancora una volta i numeri a certificare il successo del periodo più atteso dell’anno, a cui l’Amministrazione comunale con il supporto di numerosi sponsor ha dedicato particolare attenzione", afferma l'assessora Andrea Cintorino, che parla di "un risultato straordinario se si considerano le basse temperature, il brutto tempo soprattutto di venerdì e il fatto che i varchi elettronici posti all’ingresso dei corsi principali rilevano il passaggio di auto e moto, ma non i pedoni e le semplici biciclette."

Il week end dell’Immacolata ha sancito anche l’apertura ufficiale della pista delle macchinine, dedicata ai più piccoli. "Il gestore ci ha comunicato che ha staccato circa 850 biglietti di ingresso tra venerdì, sabato e domenica ", prosegue Cintorino, rimarcando il “grande successo della pista di pattinaggio che cambia colore, le lunghe file di adulti e ragazzi, i sapori e la ricca offerta dei mercatini di Natale e le decine di persone in posa sotto l’albero e davanti al video mapping per farsi un selfie e scattare magiche istantanee del centro storico vestito a festa".

Anche l’Ufficio Turismo di piazza Saffi ha registrato un boom di presenze. Nel ponte dell'Immacolata, aggiorna Cintorino, "sono state più di 100 le persone che hanno chiesto informazioni, ritirato materiale promozionale sull’offerta turistico-culturale del nostro territorio e chiesto una copia della guida per bambini della collana Divertimappe".