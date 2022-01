Coronavirus, 114 classi in quarantena dopo le vacanze di Natale: oltre 1.300 positivi

"La situazione è molto differente a seconda delle regioni, ma non moltissimo". E' quanto ha detto il ministro Patrizio Bianchi intervenendo mercoledì pomeriggio in commissione Istruzione alla Camera per esporre i numeri dei contagi a scuola. In Emilia Romagna l'87,4% di studenti è in presenza. Stando ai numeri forniti martedì dalla Regione, in Emilia Romagna sono 13.133 gli studenti dell’Emilia-Romagna in quarantena per il Covid, a cui si aggiungono 395 tra insegnanti e personale scolastico. Dal rientro in classe dopo le vacanze di Natale il numero di classi in quarantena è impennato a 969. Complessivamente al 16 gennaio il numero di studenti in quarantena è salito al 2,1% del totale, mentre per il personale la quota è lo 0,63%.

Ma come è la situazione nel Forlivese? Sono ben 114 le classi in quarantena, il numero più alto alle superiori, ben 43. In quarantena anche 27 classi della fascia 3-6 anni, quella delle scuole d'infanzia, e undici nella fascia 0-3 anni (servizi educativi). Alle primarie sono 19 le classi alla prese con la dad, mentre, 14 alle medie 14. Al 16 gennaio, alla luce dal report settimanale fornito dall'Ausl Romagna, sono 1.326 i positivi in età scolastica nel comprensorio di Forlì (la scorsa settimana erano 956). Nella fascia 0-3 anni, quella per intenderci degli asili nido, sono 102 i piccoli risultati positivi, mentre la settimana precedente erano 45.

Casi quasi triplicati nella fascia d'età 3-5 anni, quella della scuola d'infanzia, da 59 a 157, mentre si registra un'impennata di contagi tra i 6 ed i 10 anni: da 218 a 338. Contagi in aumento anche nella fascia d'età 11-13 anni, quella delle medie, da 172 a 243, mentre tra gli adolescenti (14-18 anni) i nuovi positivi sono passati da 462 a 436. In tutta la Romagna si contano 8-452 (sette giorni fa erano 7.371) positivi tra bimbi e giovani, col picco di 2.877 nella fascia 14-18 anni.