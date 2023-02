Turismo, nel 2022 una crescita netta in tutto il comprensorio. E in città è boom di pernottamenti

I dati turistici del 2022 vedono Forlì in una limpida crescita, con risultati molto confortanti anche in termini di pernottamenti. Ma la considerazione può essere estesa anche a tutto il comprensorio Forlivese. E’ il quadro, ancora provvisorio, che emerge dai dati pubblicati dalla Regione Emilia Romagna. Il 2022 ha sorriso a tutti i comuni della provincia, che hanno fatto registrare, con 1.149.448 presenze (+21,8% sul 2021 e +0,4% sul 2019) e 5.558.856 pernottamenti (+19,9% rispetto allo scorso anno e +2,3% sul 2019), dati quindi migliori rispetto al periodo che ha preceduto lo scoppio della pandemia. La regina in provincia è Cesenatico con 587.129 turisti e 3.504.966 pernottamenti, precedendo Bagno di Romagna (105.788 turisti e 238.610 pernottamenti), Forlì, Cesena e San Mauro Pascoli.

Il dato della città

Analizzando i dati della città capoluogo, i turisti che hanno visitato il centro mercuriale sono stati 91.757, 16.649 dei quali provenienti dall'estero, con una crescita rispetto al 2021 del 22,4% (+78,8% esteri), mentre c'è da recuperare ancora un 16,3% sul 2019. Ma è significativa la crescita dei pernottamenti: 233.540, 58.611 dall'esterno, per un'impennata del 55,8% sul 2021 ed un aumento del 9,9% sul 2019. Quindi sempre più persone scelgono Forlì come città base per il riposo, trovandosi praticamente al centro tra la Riviera adriatica e l'Appennino Romagnolo. E' il mese di luglio quello che ha visto più turisti in città, con 9.977 visitatori (2.421 stranieri) e 22.020 pernottamenti (6.419 giunti dall'estero). Sopra quota 9mila turisti anche i mesi di maggio, settembre ed ottobre, mentre dicembre, con la città addobbata a festa per il periodo natalizio con "Forlì che brilla", ha attirato 6.235 turisti, 715 dall'estero, con ben 17.751 pernottamenti (+14,7% sul 2021 e +16,2% sul 2019).

Un riscontro sulla crescita di turisti si è avuta anche con un aumento di accessi allo sportello Iat di Forlì in Piazza Saffi. L'assessora al Turismo, Andrea Cintorino, nel presentare i dati, aveva parlato "di una Forlì sempre più attrattiva, vocata non solo alle grandi mostre del San Domenico e alla riscoperta dei Musei Civici, ma anche punto di riferimento nell’offerta di un turismo enogastronomico di qualità, sportivo, sostenibile, all’insegna delle tradizioni ma anche di nuovi spazi per i giovani e l’innovazione tecnologica. Una Forlì che stiamo costruendo giorno dopo giorno e che piace sempre di più anche a chi non ci vive". Alto il numero di cinesi che hanno pernottato in città, ben 8.582, con una crescita del 8,8% sul 2021, ma sotto del 17% sul 2019. Il conflitto in Ucraina ha avuto ripercussioni sul flusso di turisti dalla Russia, con un -61,5% sul 2021 e -83,9% sul 2019.

Il resto del Forlivese

Turisti in aumento anche nelle località termale di Castrocaro, che ha fatto registrare un +99,6% sul 2021, con 15.485 turisti, 2.313 dei quali stranieri, e 41.059 pernottamenti, con una crescita del 19,1% sull'anno precedente (+115,4% per quanto riguarda gli arrivi dall'estero), ma ancora sotto del 32,8% rispetto al 2019. Significativo il dato di Santa Sofia, con 14.784 turisti, 3.696 dei quali solo nel mese di agosto, ed una crescita sul 2021 del 22,1%. Un dato che è praticamente superiore rispetto al periodo ante-covid, +0,6% sul 2019, segnale che dopo l'epidemia è cambiato il modo di programmare le vacanze, con una particolare preferenza per quanto riguarda il turismo slow e le escursioni nel Parco delle Foreste Casentinesi. I pernottamenti sono stati 39.674, con una crescita del 26,2% sul 2021 e del 4,6% sul 2019.

Anche Bertinoro si conferma tra le mete preferite dai vacanzieri, con 17.563 turisti (+33,2% sul 2021, ma -31,5% sul 2019) e 51.304 pernottamenti (+29,3% rispetto allo scorso anno, ma -20% rispetto al 2019). Gli altri comuni dell'Appennino forlivese sono stati visitati da 8.720 turisti (+3,4% sul 2021 e -7,2% sul 2019), con 25.275 pernottamenti (+6,7% rispetto allo scorso anno e -26,4% sul 2019). Anche i comuni collinari hanno un certo riscontro: 19.339 turisti da gennaio, con un aumento del 10,3% sul 2021 e del 14,7% sul 2019, mentre i pernottamenti sono stati 52.463 (+12,5% sul 2021 e +17,4% sul 2019). Sagre e attività all'aria aperta insomma attirano sempre di più.