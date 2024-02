Turismo, Forlì ha fatto centro: il balzo degli arrivi sfiora il 7%. Boom dei pernottamenti: 270mila nel 2023

Turisti in crescita in provincia. Le statistiche provvisorie del 2023 relative al movimento turistico, rese disponibili dalla Regione Emilia-Romagna, elaborate dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, rilevano un lieve aumento annuo degli arrivi dello 0,3% (1.152.968 unità) e un calo delle presenze dello 0,8% (5.515.425 unità). Migliori i risultati della clientela straniera rispetto a quella italiana; nel dettaglio: -0,3% gli arrivi italiani e -1,3% le presenze nazionali, +3,3% gli arrivi stranieri e +1,1% le presenze estere. Rispetto all’anno pre-covid abbiamo comunque una situazione positiva, sia sul fronte degli arrivi (+0,7% sul 2019) sia su quello delle presenze (+1,5%).

A Forlì si è assistito ad un aumento del +15,7% rispetto al 2022 per quanto riguarda i pernottamenti, in totale 270.310, mentre la crescita dei turisti è stata del 6,8%, pari a 98.034. Il mese con più arrivi è stato luglio con 9.915 turisti e 25.917 pernottamenti. Bene anche settembre con 9.530 arrivi e 25mila pernottamenti. Sorride anche Castrocaro Terme e Terra del Sole, con +21,2% per quanto riguarda le presenze e +9,2% sul numero degli arrivi. L’Appennino, infine, risente delle conseguenze dell'alluvione: -50,3% a Santa Sofia, -10,7% per i comuni montani e -13,3% per quelli collinari. A Bertinoro si registra un calo del -17,5% delle presenze e -20,3% di turisti.