Vaccini anti-covid, Forlì resta al primo posto in Romagna. E la clinica mobile fa tappa anche nelle parrocchie

Prosegue il percorso della clinica mobile per le vaccinazioni anti Covid nei luoghi più sensibili del territorio forlivese. Dopo le scuole e i mercati, l’unità mobile dell’Ausl di Romagna ha fatto tappa mercoledì mattina alla parrocchia di Santa Maria del Fiore in cui sono allestiti una mensa, un punto ascolto della caritas e il dormitorio.

"Ho voluto ringraziare di persona i tanti volontari che prestano servizio presso questa splendida struttura e che dedicano il loro tempo alla cura e all’assistenza delle persone più fragili. Santa Maria del Fiore è un esempio virtuoso di opera sociale al servizio dei più deboli - commenta l’assessore al welfare e alle politiche per la famiglia Rosaria Tassinari -. La presenza della clinica mobile per le vaccinazioni anti Covid in questa struttura ci permette di estendere l’attività di immunizzazione anche a chi versa in condizioni di difficoltà e disagio sociale".

Nella clinica mobile vengono accolti e vaccinati tutti i cittadini che ancora non hanno effettuato, né prenotato alcuna dose. L'accesso alla vaccinazione avviene in modo diretto, senza prenotazione. Basta presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità valido. La campagna anti-covid prosegue nell'hub vaccinale di via Punta di Ferro. Dall'inizio delle vaccinazioni l'84% dei forlivesi ha ricevuto almeno una dose di siero anti-covid, miglior dato in Romagna, con una crescita dell'1% rispetto alla scorsa settimana. Il Forlivese precede il Ravennate e il Cesenate con l'83%, mentre nel Riminese poco meno di 8 cittadini su 10 ha ricevuto una dose. E' potenzialmente immune l'81% dei forlivesi, avendo completato il percorso vaccinale.

Per quanto concerne le prime dosi somministrate, il territorio Forlivese presenta i dati migliori nella fascia 40-49 anni (79%) e 50-59 anni (85%); mentre nella fascia 20-29 con l'80% si divide il primato con il Cesenate, e nella fascia 30-39 con il 75% con il Cesenate e il Ravennate. Ravenna fa meglio nella fascia 12-19 (72% contro il 70% di Forlì) e tra i 60 ed i 69 anni con l'89% (Forlì e Cesena seguono con l'88%), mentre Cesena tra i 70-79 anni con il 93% (Forlì e Ravenna seguono con il 92%) e tra gli over 80 con il 99% della popolazione vaccinata (Forlì è seconda con il 98%).

Al 18 ottobre le prime dosi (comprese dosi uniche) somministrate nei centri vaccinali della Romagna sono state 823.270 (298.952 nella provincia di Forlì-Cesena) ,mentre le seconde dosi 722.263 (261.562 in provincia). Le dosi somministrate dai medici di medicina generale sono 69.250 (25.997 in provincia), mentre nelle aziende 8.038. Dal 20 settembre è iniziata la somministrazione della terza dose riservata ai soggetti con patologie indicate direttamente dal ministero della Salute, le dosi già somministrate sono 11.814

Il maggior numero di dosi somministrate è Pfizer, quasi 1.199.514, poi AstraZeneca con 238.275, Moderna con 196.434 e Janssen con 24.443. Passa da 178 a 185 unità il numero del personale dell'Ausl non vaccinato. I dirigenti non vaccinati sono 15, mentre sono 150 coloro che lavorano in altri settori dell’azienda sanitaria. Resta stabile a 20 il numero dei convenzionati che non si sono sottoposti al siero anti-covid. Per tutte le categorie, precisa l’Ausl, "si tratta di una percentuale inferiore all1% sul totale dei lavoratori".