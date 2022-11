Coronavirus, il punto sulla quarta dose: vaccinato quasi il 60% degli over 80

Crescono i contagi da covid-19 in Romagna, ma come procede la campagna vaccinale? Gli ultraottantenni che hanno ricevuto la quarta dose sono 45.153, il 57,6% del totale: guida il Ravennate con il 63,4% (19.116 su 30.143), seguono il Forlivese con il 58,6% (8.160 su 13.935), il Cesenate con il 56,5% (7.832 su 13.874) e il Riminese con il 47,7% (10.045 su 21.080).

Nella fascia tra i 60 e i 79 anni si è vaccinato con la quarta dose il 33,7% degli aventi diritto, cioè 59.949 romagnoli su 177.810 persone. Anche in questo caso in testa c'è il Ravennate con il 38,9% (25.156 su 64.606), poi il Forlivese con il 35,3% (10.776 su 30.526), poi il Cesenate con il 32,4% (10.587 su 32.723) e il Riminese con il 22,2% (13.440 su 49.958). Al 25 novembre, a livello aziendale, l’adesione alla quarta dose di coloro invitati a vaccinarsi perché vulnerabili e over60, è pari al 54,8%, mentre per i vulnerabili under 60 l’adesione è del 21,3%.

Sempre al 25 novembre le prime dosi (comprese dosi uniche) somministrate sono state 907.701 (327.862 in provincia di Forlì-Cesena, 307.550 nel Ravennate e 272.289 nel Riminese), tra queste 16.584 ai bambini tra i 5 e 11 anni, mentre le seconde dosi 872.807 (316.229 in provincia di Forlì-Cesena, 298.817 nel Ravennate e 257.761 nel Riminese) e le terze 618.254 (223.590 in provincia di Forlì-Cesena, 232.916 nel Ravennate e 161.748 nel Riminese).