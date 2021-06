Lotta al covid, quasi 100mila forlivesi hanno ricevuto almeno una dose di vaccino

Sono quasi 100mila i cittadini del comprensorio Forlivese che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid. E' quanto emerge dai dati forniti dall'Ausl Romagna, aggiornati a giovedì mattina. Nel dettaglio, nella fascia 12-19 anni hanno ricevuto la prima inoculazione di siero 2.623 giovani, mentre sono 1.358 coloro che si sono prenotati. Sale a 3.761 le somministrazioni effettuate nelle fascia 20-29 anni, mentre i prenotati sono 4.202. Sono invece 5.139 i giovani tra i 30 ed i 39 anni che si sono sottoposti alla prima vaccinazione, mentre i prenotati sono 4.293.

Per quanto riguarda la fascia 40-49 anni sono 13.851 coloro che hanno ricevuto almeno una dose di siero, mentre i prenotati sono 1.955. Tra gli over 50 sono 19.781 sottoposti al primo ciclo di somministrazione, mentre i prenotati sono 847. Col crescere dell'età si abbassa la quota dei vaccinati: 18.463 tra gli over 60 (142 prenotati), 17.261 tra glli over 70 (40 prenotati) e 16.090 tra gli over 80 (34 prenotati). Tirando le somme, sono quindi 96.989 gli abitanti si sono sottoposti alla vaccinazione. Chi è stato sottoposto alla vaccinazione col siero Johnson & Johnson ha completato le inoculazioni in quanto si tratta di un vaccino che richiede una sola iniezione.