Terze dosi, già oltre 9mila nel Forlivese: a novembre più di 300 somministrazioni al giorno

E' in continuo aumento il numero delle persone che stanno ricevendo la terza dose di vaccino anti-covid. In Romagna sono 50.929, 18.582 nella provincia di Forlì-Cesena. Il dato è aggiornato all'8 novembre. Nel Forlivese, al dato aggiornato a mercoledì, sono 9.350 le terze dosi inoculate, 6.178 all'hub della Fiera di Forlì. Nel finale di settembre sono state somministrate una media giornaliera di 27 terze dosi, ad ottobre di 145, mentre nei primi dieci giorni di novembre si viaggia al ritmo di 315 terze dosi quotidiane. Sale all'85% la percentuale dei Forlivesi che ha ricevuto almeno una dose di vaccino o dose unica, mentre l'84% ne ha ricevute due. Somministrazioni in aumento di un punto percentuale rispetto alla scorsa settimana nella fascia 12-19, salita al 73%, in quella 20-29, all'81%, in quella 30-39, al 77%, e in quella 60-69, all'89%. Dato stabile nella fascia 40-49 anni (80%), 50-59 anni (86%), 70-79 anni (92%) e over 80 (98%).

"Il numero dei soggetti vaccinati in Romagna è in continuo aumento, ma dobbiamo spingere sulle terze dosi che servono per rafforzare le nostre difese e alle quali tutti i cittadini romagnoli dai 60 anni in su possono sottoporsi anche senza la prenotazione, accedendo direttamente ai punti hub vaccinali - afferma il direttore sanitario dell'Ausl Romagna, Mattia Altini -. Raccomando anche agli operatori sanitari di fare il richiamo quanto prima. Così come dobbiamo continuare a insistere con le prime dosi e con chi ancora non ha completato il ciclo vaccinale perché la malattia è ancora pericolosa. Ognuno di noi può fare la propria parte, per proteggere sé stessi e gli altri: vaccinandosi e rispettando scrupolosamente le buone pratiche nella vita di tutti i giorni". All'8 novembre risultano sospesi 217 dipendenti dell'Ausl Romagna, due in meno rispetto alla scorsa settimana: 15 dirigenti (dato inviariato), 180 di comparti vari (-1) e 22 convenzionati (-1).