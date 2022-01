Covid, il punto sulla campagna vaccinale: a Forlì già una dose per il 79% dei ragazzini

Al 24 gennaio sono 886.479 i romagnoli che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, 320.140 in provincia di Forlì Cesena, mentre le seconde dosi 815.434 (293.735 in provincia) e le terze 448.504 (155.040). Le dosi somministrate dai medici di base sono 101.583, 41.462 in provincia. Per quanto riguarda le vaccinazioni ai bambini, in Romagna sono state somministrate 10.917 prime dosi, il 18% delle quali nel comprensorio forlivese (il 5% ha ricevuto già la seconda).

Terze dosi

Per quanto riguarda le terze dosi erogate dal servizio di igiene pubblica (nei centri vaccinali e a domicilio), l'Ausl Romagna ha fornito il solo dato provinciale: 4.598 2.998 (+1.600) somministrazioni nella fascia 12-19 anni, 9.377 7.291 (+2.086) tra i 20 ed i 29 anni, 11.479 9.258 (+2.221) tra i 30 ed i 39 anni, 21.375 18.041 (+3.334) tra i 40 ed i 49 anni, 30.761 (+3.829) tra i 50 ed i 59enni, 27.182 (+2.727) tra i 60 ed i 69enni, 25.792 (+2.076) tra i 70 ed i 79enni e 24.476 (+552) tra gli over 80.

Prime e seconde dosi

In Romagna l'81% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose, con il territorio Forlivese all'83%. Rispetto al precedente bollettino la percentuale è diminuita poichè sono stati inserite nel conteggio le percentuali dei bambini tra i 5 ed 11 anni (18% nel Forlivese). Tra i bimbi la percentuale più alta è Rocca San Casciano con l'8%, seguita da Bertinoro con il 7%, Forlì e Forlimpopoli con il 6%. Nessuno ancora a Premilcuore e Portico. Per quanto riguarda le seconde dosi Forlì guarda tutti dall'alto con l'82%, un punto percentuale sopra Cesena e Ravenna e ben sette sopra Rimini, che abbassa la media romagnola all'80%.

Esaminando il dato per fasce d'età, nel Forlivese ha ricevuto almeno una dose l'83% dei ragazzi tra i 12 ed i 19 anni, la percentuale più alta in Romagna, mentre ha completato la somministrazione l'80%. La percentuale più alta è a Portico San Benedetto, con il 90%, segue Premilcuore con l'83% e Bertinoro e Galeata con l'82%. Forlì è al 79%. Prima dose per 8 cittadini su 10 nella fascia 30-39 anni (stesso dato anche per quanto riguarda la seconda somministrazione). Tra i 20 ed i 29 anni ha ricevuto il siero l'85%. Non è ancora vaccinato il 18% degli over 40, mentre l'89% tra i 50 ed i 59enni hanno detto sì al vaccino. Nella fascia 60-69 anni manca il 9% al totale, percentuale che scende al 7% tra gli over 70.