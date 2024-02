Lotta alla violenza sulle donne, il bilancio dei Carabinieri: nel mese di gennaio 2 arresti e 21 denunce in provincia

Tra le priorità del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri c'è il contrasto alla violenza di genere. Dall’inizio dell’anno i reparti territoriali sono intervenuti in 29 casi di maltrattamenti in famiglia, talvolta anche aggravati dalla presenza di minori, a seguito dei quali è stato attivato il “codice rosso” per la maggior parte di questi. In alcuni casi per alcune delle vittime è stato necessario anche ricorrere alle cure ospedaliere. Solo nel mese di gennaio state denunciate 21 persone, mentre gli arresti sono stati due.

Dal comando provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena fanno sapere che "quella del contrasto alla violenza di genere rappresenta una delle principali attività che viene svolta con abnegazione nei confronti di tutte le vittime spesso donne e bambini che, ogni giorno, sono oggetto di maltrattamenti, violenze e atti persecutori. Ogni segnalazione è motivo di attenta riflessione che viene rivolta nei confronti della vittima che, suo malgrado, sta vivendo una forte situazione di disagio. Sarà sempre profuso il massimo impegno da parte dei propri militari, per dare sostegno a tutti i cittadini".

