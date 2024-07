Da Padova a Forlì, diploma da centista all'Aeronautico per Davide: "Cinque anni indimenticabili. E volerò anche in Florida"

Tra gli studenti dell'Istituto Tecnico Aeronautico che si sono diplomati con il massimo dei voti c'è Davide Zanotti. "Sono un ragazzo di Padova, cresciuto in periferia, giusto sotto al sentiero di discesa dell’aeroporto di Venezia Tessera - si presenta -. Sin da piccolo ho sempre avuto un interesse per il mondo dell’aeronautica, ma solo in terza media ho deciso di rendere questa passione un lavoro, dopo aver guardato il programma “EasyJet Inside the Cockpit”. Dopo svariate ricerche, aiutato dai miei genitori, abbiamo scoperto dell’esistenza dell’istituto tecnico aeronautico Baracca; al primo open day disponibile sono andato a visitarlo e sono rimasto subito colpito dal fatto che molti condividevano la mia passione".

"A settembre del 2019, a soli 14 anni, mi sono trasferito in un convitto di salesiani - prosegue -. Penso che uscire di casa a questa giovane età sia stata una delle scelte migliori che potessi prendere: in pochissimo tempo mi sono trovato ad affrontare situazioni più o meno complicate da solo, senza l’aiuto dei miei genitori e penso che questo mi abbia maturato molto sin dalle prime settimane di scuola. I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno, ma a km di distanza ho dovuto presto rendermi autonomo. Inoltre vivere e studiare con ragazzi della tua stessa età è un’esperienza che aiuta a legare molto. Anche la scuola ha aiutato ad alimentare questa passione attraverso materie interessanti e esperienze, tra cui la gara nazionale degli istituti tecnici aeronautici in cui mi sono classificato terzo in Italia. Oltre alla passione dell’aeronautica mi piace molto la musica, sia ascoltarla che suonarla (pianoforte). Ogni tanto provo a fare il dj in camera, anche se con risultati scarsi. Trovo stuzzicante la sfida di scegliere la canzone giusta che sappia trasmettere le emozioni adatte alla situazione".

Ci racconta come mai ha scelto l'indirizzo "conduzione del mezzo aereo"?

"Mi è sempre interessata la parte più pratica dell’aeronautica e quindi il volo; di conseguenza l’indirizzo di conduzione l’ho trovato più adatto a quello che voglio fare in futuro. Le materie di questo indirizzo mi hanno aiutato molto quando ho dovuto fare gli esami teorici della licenza da pilota privato, infatti molti argomenti li ho dovuti solo ripassare, al contrario dei miei compagni di corso che hanno dovuto studiare tutto da zero".

Si è diplomato col massimo dei voti. L'interesse per le materie è stato determinante?

"Assolutamente si, la mole di lavoro, soprattutto al quarto e quinto anno, è molta e senza la passione e l’interesse per le materie può diventare difficile affrontare tutte le verifiche e le interrogazioni".

Al di là del risultato conseguito, qual è l'insegnamento più importante che ha ricevuto?

"In questi cinque anni ho impartito il valore dell’amicizia e di quanto gli amici siano importanti nella vita di tutti i giorni. Il fatto che io mi sia trasferito da solo in una città inizialmente sconosciuta mi ha legato molto ai ragazzi e alle ragazze che ho conosciuto sia a scuola che in convitto, rendendoli una mia seconda famiglia. Inoltre, avendo fatto il rappresentante d’istituto al quinto anno ho conosciuto moltissima gente anche esterna alla scuola".

Come riassume con un aggettivo i cinque anni all'Itaer?

"Penso che “indimenticabili” sia l’aggettivo più adatto per descrivere e riassumere questi cinque anni. Non dimenticherò mai i momenti sia bellissimi che un po’ più faticosi passati con i miei compagni di classe, con i professori e con gli amici trovati in convitto. Ho avuto la fortuna di trovare una classe molto unita sia dentro che fuori dall’aula. Il legame che si è formato con i professori è molto profondo: spesso abbiamo cercato di coinvolgere anche i professori nelle nostre attività fuori da scuola".

La maturità fa così paura o 'scivola' via?

"La maturità inizialmente mi faceva abbastanza timore soprattutto perché puntavo ad un voto alto. Ripensandoci a mente fredda e dopo un paio di settimane dall’orale mi accorgo che ero troppo preoccupato: i docenti hanno fatto il possibile per metterci a nostro agio, le prove scritte non erano troppo complicate e la prova orale passa molto velocemente. Ovviamente non è da prendere sotto gamba, ma comunque essere troppo preoccupati e impauriti non aiuta, anzi peggiora solo la prestazione".

Ha conseguito il brevetto di volo?

"Si, quando ero al terzo anno ho iniziato il corso per la licenza di pilota privato all’aeroporto di Padova. Il corso era suddiviso in una prima parte in cui si volava con l’istruttore e si imparavano le manovre basiche come il livellamento; successivamente manovre un po’ più avanzate come l’atterraggio e gli stalli. Questo mi ha portato da non saper pilotare un aereo a fare il primo volo solista in 12 ore. Successivamente, ho volato da solo vicino all’aeroporto per altre 15/20 ore e infine sono passato alla fase delle navigazioni. In questa fase si decolla dall’aeroporto di Padova e si atterra in un altro aeroporto. Uno dei ricordi più belli è stato l’atterraggio all’aeroporto di Venezia Tessera, vicino ai Boeing 737-800 di Ryanair".

Quali sono i progetti futuri?

"Tra pochi mesi incomincerò il corso per la licenza ATPL e cioè quella che mi permetterà poi di lavorare nelle compagnie aeree. Il percorso dura circa due anni, di cui tre mesi li passerò a volare in Florida così da uscire dalla comfort zone e conoscere nuovi spazi aerei e procedure".