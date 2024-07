Day Hospital Irst all'ospedale "Morgagni-Pierantoni": dall'8 luglio modifiche all'accesso

In vista di una riorganizzazione degli spazi dell'Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì, l'accesso al reparto Day Hospital - Day Service (Dh-Dsa) dell’Irst, presente nel nosocomio forlivese, beneficerà di alcune modifiche definitive a partire da lunedì 8 luglio. In particolare, l'accettazione verrà spostata in maniera permanente dal piano terra al quarto piano del padiglione Vallisneri, nello stesso livello e vicino all'attuale ingresso in reparto. Pertanto, pazienti e loro accompagnatori potranno accedere dagli ascensori dell'ingresso C (l'area nuova davanti all'ingresso della Prevenzione Oncologica) del padiglione Vallisneri e recarsi direttamente al quarto piano seguendo le indicazioni per l'Oncologia Irst, dove troveranno anche una sala d’attesa dedicata. Le modalità per entrare in contatto con il reparto, compresi i numeri telefonici da chiamare, non subiscono alcuna variazione.

Per informazioni di carattere sanitario contattare l’infermiere referente del percorso clinico-assistenziale (telefonicamente durante la fascia oraria dedicata o tramite mail) oppure chiamare il numero 0543 739100 dalle 9 alle 14.30 chiedendo di parlare con gli infermieri di riferimento della sede di Forlì e Meldola. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Irst allo 0543 739247 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 16.30 oppure via mail all’indirizzo urp@irst.emr.it.