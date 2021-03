Forlì-Palermo in 85 minuti: Pierpaolo è il primo ad imbarcarsi, Martina viaggia con la sua cagnolina Luna

Con la tratta Forlì-Palermo, Lumiwings ha inaugurato mercoledì i suoi voli sul Ridolfi di Forlì, una giornata che è stato festeggiata e celebrata dal management della compagnia greca e dalla dirigenza di Forlì Airport. E' stata consegnata una pergamena celebrativa al primo passeggero imbarcatosi al check-in con un volo della compagnia greca, il forlivese Pierpaolo Milandri, e al primo atterrato al Ridolfi, la palermitana Martina Bonadonna arrivata insieme alla sua cagnolina Luna.

Lumiwings collegherà Forlì con la Sicilia anche con il volo su Trapani (il debutto sarà giovedì) oltre a molte altre località dell’Est Europa Lodz, Praga, Katowice, Arad, Odessa, Craiova senza dimenticare le isole greche Corfù, Cefalonia, Santorini, Rodi e Creta. Altre destinazioni verranno comunicate nelle prossime settimane. Lumiwings, che stanzierà alcuni suoi aeroplani nell’aeroporto di Forlì, avrà il Ridolfi come hub di riferimento per i passeggeri che dalla Sicilia vorranno proseguire verso le altre destinazioni della sua rete.

"Lumiwings è una compagnia aerea che ha sempre sposato il nostro modo di lavorare - sottolinea Giuseppe Silvestrini, presidente di FA - e sono orgoglioso che da oggi possa iniziare a mettere a disposizione i propri voli per collegare Forlì con tutta Europa. Palermo sarà una delle tratte maggiormente apprezzate tra le tante offerte da Lumiwings, che con le sue destinazioni permetterà di raggiungere dal nostro aeroporto non solo l’Italia, ma anche l’Est Europa e le isole greche".

“Siamo emozionati per il primo volo della nostra compagnia dall'aeroporto di Forlì - afferma l’accountable manager di Lumiwings, Dimitris Kremiotis -. Lumiwings collegherà la Romagna con Sicilia, Grecia ed Est Europa incrementando l'offerta dei voli sul territorio nazionale e internazionale con tariffe trasparenti e con molti servizi all inclusive. Palermo e tutta la Sicilia sono per noi tratte strategiche che garantiranno collegamenti e flussi di passeggeri importanti nel tempo".