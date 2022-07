Decine di scatole di profumi 'sospetti' in auto: 4 persone denunciate dalla Polizia

La Polizia di Stato di Forlì ha denunciato a piede libero quattro persone per ricettazione, dopo averle sorprese in auto con 56 confezioni di profumi griffati nascosti in due borsoni. E’ accaduto ieri sera quando una pattuglia della Sottosezione autostradale di Forlì ha fermato, nei pressi del casello della A14, una Bmw con quattro persone a bordo, straniere, di età compresa tra 24 e 31 anni.

Visti i numerosi precedenti che gravavano su alcuni di loro per reati contro il patrimonio, i poliziotti li hanno condotti in caserma per accertamenti più approfonditi. La perquisizione del veicolo ha permesso di individuare i due borsoni con all’interno decine e decine di confezioni di profumi di lusso, ancora sigillate. Al fiuto dei poliziotti la merce è sembrata subito frutto di attività illecita e, infatti, i quattro non sono riusciti a giustificarne o documentarne il possesso.

Per tutti loro, dunque, è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre la merce (che reimmessa sul mercato nero avrebbe potuto fruttare qualche migliaio di euro ai malfattori) è stata sequestrata.