Decreto sostegni, Bonaccini "Estendere l'esenzione di suolo pubblico fino a fine anno"

La richiesta del governatore insieme all'assessore Corsini per dare una boccata d'ossigeno sulla tassa di occupazione di suolo pubblico per bar e ristoranti

Il presidente della Regione Emilia-Romagna e l'assessore al Commercio e Turismo, Andrea Corsini, sostengono la proposta avanzata dal presidente nazionale dell'Anci, il sindaco di Bari Antonio Decaro. E chiedono di estendere fino a fine anno l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per bar e ristoranti. L'autorizzazione semplificata per i tavolini dei locali inserita nel Decreto legge del Governo, infatti, è valida a solo fino a giugno, ma visto che le attività "sono fortemente penalizzate- sottolineano, "l'estensione è necessaria per permettere loro di ripartire".

Per Bonaccini e Corsini, col Dl Sostegni "un primo passo avanti è stato fatto", però "stiamo parlando di attività fortemente penalizzate dalle misure restrittive necessarie a fermare il contagio, in particolare da quelle di distanziamento, e per loro poter usufruire degli spazi esterni è fondamentale, anche per le stesse ragioni di sicurezza", ribadiscono. Quindi "permettere loro di ripartire davvero- chiudono Bonaccini e Corsini- vuol dire esentarle dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico fino a fine anno". (fonte Dire)