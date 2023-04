Via Miller trasformata in un vespasiano, la proposta: "Pulizie straordinarie anche a spese dei locali"

Via Miller, nel cuore del centro storico di Forlì, trasformata in un vespasiano. "Una delle sfide da superare per la prossima amministrazione della città, sarà quella dell’armonizzazione tra le esigenze dei residenti e quelle del commercio - commenta Raffaele Acri, vice coordinatore del Quartiere Resistenza -. Appare indispensabile produrre maggiori investimenti per assicurare la possibilità di vivere senza ulteriori aggravi la scelta di risiedere in centro storico, cadenzando ed organizzando la logistica di supporto nelle giornate prefestive e durante le manifestazioni nelle piazze storiche".

"Risiedere nel centro storico è una scelta di vita, una volontà che deve superare le difficoltà di parcheggio, i palazzi privi di ascensore, i danni trovati alle auto parcheggiate, i costi per lo stallo se hai la seconda auto, i limiti di accesso per le manifestazioni, per i mercati ordinari e straordinari, per i dehors del commercio, per le strade chiuse a favore di alcuni esercizi commerciali, dei sensi di circolazione, dell’accesso limitato ed infine, ma non, per ultimo dei maleducati che urinano per strada, facendo in modo che la prima luce del mattino che entra dalle finestre si accompagni all’olezzo delle deiezioni", continua Acri.

"Posto sia improbabile frapporre qualsiasi controllo con la speranza di sortire un effetto, non resta che prevedere una pulizia sistematica nei weekend almeno nelle strade prospicenti gli esercizi commerciali nei centri storici che si rivolgono alla fascia più giovane - propone Acri -. La modulazione della imputazione delle spese di pulizia straordinaria delle strade sarà un onere che ricadrà quale scelta politica ovvero se questa debba essere ripartita tra gli esercizi commerciali oppure diventare un costo per la comunità, quale investimento nell’ambito della promozione alla frequentazione del centro storico, ma sicuramente gli stoici residenti, come spesso li definisco, non devono vivere con comprensibile terrore la prossima manifestazione gastronomica in piazza, poiché se le griglie andranno “in fiamme” anche la pazienza dei malcapitati residenti andrà in fumo".