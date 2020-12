Degrado al parco: ripulita l'area verde di via Martiri delle Foibe

I cittadini segnalano e Alea risponde. In seguito alla denuncia, pubblicata da ForliToday, da parte di un cittadino di rifiuti abbandonati nell'area verde di via Martiri delle Foibe, nella giornata di lunedì Alea Ambiente ha effettuato un intervento di pulizia straordinaria della zona, rimuovendo i rifiuti a terra e provvedendo allo svuotamento del cestino stradale. Alea Ambiente ringrazia anche in questa occasione i cittadini che si preoccupano di segnalare simili comportamenti deplorevoli che compromettono il decoro urbano.