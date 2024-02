Rifiuti abbandonati, portoni e campanelli manomessi, viavai di persone sospette: palazzo Acer al centro di un question time

Che interventi prevede il Comune di Forlì per risolvere il problema del degrado nella palazzina Acer di viale Manzoni, un edificio nuovo di case popolari ma a quanto pare in balia di degrado e incuria? Lo ha chiesto con un question time il Movimento 5 Stelle, nel corso del Consiglio comunale di lunedì. Il caso era già emerso alle cronache, con la protesta di alcuni inquilini. Il piano seminterrato ad uso autorimesse è stato trasformato in una sorta di discarica per immondizia di ogni tipo (materassi, mobili rotti, ecc…), come anche la corte condominiale.

Ripetute rotture sono avvenute ai citofoni che sono stati divelti, al portone d'ingresso e al cancello, sempre spalancati, con un continuo andirivieni e bivacco di estranei nello stabile. Danni anche all'ascensore e all'impianto anti-incendio. A fare il punto della situazione è, nella sua risposta, l'assessora al Welfare Barbara Rossi: “Gli interventi di riparazione e manutenzione da parte di Acer sono stati costanti e sono stati una decina nel 2023 nelle parti comuni, tra cui sgombero di materiale improprio nello scantinato e nel cortile. Altri interventi hanno riguardato oggetti incastrati tra le porte dell'ascensore, un estintore svuotato per gioco, il cancello rotto e riparato più volte, ma non sono rotture casuali, ma manomissioni. Uno o pochi condomini ritengono di garantire a sé e ad altri accesso indisturbato”.

Le spese di riparazione vengono comunque imputate agli inquilini e non gravano sulle casse di Acer. “Si scaricano sugli inquilini delle responsabilità non loro – protesta da parte sua Eros Brunelli, consigliere pentastellato che ha fatto anche due sopralluoghi. “Ho parlato con persone disperate, pur essendo una palazzina nuova e non degradata. E' una situazione da risolvere, se è colpa di uno o pochi inquilini, questi non possono tenere in ostaggio tutto un palazzo”.