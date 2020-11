Degrado nei pressi del Campus, scatta il giro di vite: saranno potenziati i controlli

Lotta al degrado nelle aree verdi adiacenti al Campus universitario. Dopo un confronto con il coordinamento dell'ateneo, il vicesindaco con delega alla sicurezza Daniele Mezzacapo ha attivato la Polizia Locale e i responsabili del progetto di videosorveglianza nel Centro storico per mettere in campo una risposta immediata alla serie di segnalazioni giunte nelle ultime settimane all'amministrazione comunale.

"Si tratta di una attività di prevenzione e contrasto ad alcuni episodi avvenuti nella fascia pomeridiana che hanno avuto come protagoniste persone non legate all'università e che hanno richiesto interventi di pulizia per la presenza a terra di rifiuti - spiega Mezzacapo -. Abbiamo pertanto deciso di intervenire immediatamente per porre un freno sul nascere a questo tipo di comportamenti in una delle aree più belle e più importanti del Centro storico".

"La Polizia Locale attiverà fin dalle prossime ore un potenziamento del controllo con presidio continuativo e interventi mirati - conclude il vicesindaco con delega alla Sicurezza -. Contemporaneamente è stata sollecitata, nell'ambito della programmazione già definita, un'attenzione prioritaria all'attivazione del sistema di videosorveglianza nella zona".