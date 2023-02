Nelle scuole, in stazione e in centro 70 controlli coi cani anti-droga. Due denunciati per aver abbandonato rifiuti

Lotta al degrado, contrasto all’abbandono di rifiuti, ma anche controlli nelle scuole e sui bus. Presentato il bilancio dell’attività condotta dalla Polizia locale in collaborazione con l’Unità cinofila di Faenza negli ultimi sette mesi, a partire dal luglio scorso, sulla base della convenzione siglata. Formata da sei agenti, l’Unità antidegrado della Polizia coordinata dal commissario Andrea Fabbri, è stata affiancata nella sua azione dal fiuto di quattro “agenti” speciali - Cita, Daila, Dark e Cia, due pastori belga e due pastori olandesi - specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti e di esplosivi.

Controlli e prevenzione nelle scuole

Un'attività che ha interessato anche il centro storico - in particolare il parcheggio sotterraneo adiacente al San Domenico, i Portici e la moschea di via Paradiso - che presto potrà contare sull’arrivo di 14 nuovi agenti grazie alle nuove assunzioni previste dopo il concorso che si sta svolgendo in questi giorni, oltre che sul nuovo comandante che a breve prenderà il timone del corpo di Polizia locale. La collaborazione con l’Unità cinofila ha totalizzato - come precisato dal vice comandante della Polizia locale, Andrea Gualtieri - 70 interventi sul territorio, di cui 25 nella zona di corona della stazione ferroviaria, 15 nelle aree verdi e nei parchi urbani della città, 15 in centro storico e 15 all’interno dei plessi scolastici, in particolare negli istituti superiori nell’area del centro studi e all’istituto Ruffilli di via Romanello. Attività di prevenzione e di presidio condotta su richiesta dei dirigenti scolastici.

Due denunce per abbandono di rifiuti

Nell’arco di questi mesi, che hanno visto anche la collaborazione e la regia della Questura, sono stati individuati e sanzionati 136 comportamenti irregolari per infrazioni al regolamento di Polizia urbana, 75 denunce per permanenza irregolare sul territorio dello Stato, 30 sequestri di sostanze stupefacenti, a cui si aggiungono illeciti di natura amministrativa. Nella lotta al degrado, un capitolo riguarda il contrasto all’abbandono dei rifiuti anche con l’ausilio di strumentazioni informatiche. Sono stati eseguiti 74 controlli, di cui 10 in collaborazione con il personale di Alea, che hanno portato a 23 sanzioni amministrative - di 200 euro l’una - e di recente sono stati denunciati due cittadini per abbandono di rifiuti nel quartiere Romiti e in via Dragoni.

Allo studio il taser in dotazione agli agenti

I controlli vengono eseguiti anche sui bus, in virtù della collaborazione con Start Romagna, su segnalazione di situazioni critiche o di comportamenti anomali. Per il futuro, oltre al progetto “parchi sicuri”, arriverà anche il progetto “case sicure”, con una attività di controllo e presidio mirata alle case popolari, soprattutto a quelle che presentano maggiori criticità. Ed è in fase di valutazione, d’intesa con le altre forze dell’ordine, anche l’utilizzo del taser in dotazione agli agenti.

“Siamo fieri e soddisfatti dei risultati ottenuti e della collaborazione con l’Unità cinofila che ha attirato l’attenzione anche di altri Comuni - ha detto il vice sindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo -. I servizi si sono dimostrati efficaci, lo dicono i numeri, anche in occasione dei Mercoledì del Cuore, e ci auguriamo che la convenzione abbia lunga vita. Da quando la Polizia locale veste la casacca unica del Comune di Forlì - ha proseguito il vice sindaco - riesce a strutturare gli interventi in modo ottimale e a dare agli occhi dei cittadini qualcosa che mancava”.