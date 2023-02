Degrado ed erbacce a pochi passi dalla stazione, la protesta: "Il Comune scriva a chi ha in gestione l'area"

Erbacce alte e secche, sporcizia e degrado a poche decine di metri dalla stazione. E' così che si presenta una parte dell'area dei Portici, lungo viale della Libertà. Una specie di "terra di nessuno" abbandonata e periodicamente oggetto di proteste di residenti e passanti. "La situazione di degrado è stata oggetto dell'attenzione e approfondimento del sottoscritto - spiega Raffaele Acri, vice Coordinatore Quartiere Resistenza -. L'area verde è una zona privata la quale, per questioni di carattere legale, è sotto l'egida di un giudice tutelare. Qualche tempo fa l'associazione "Spazi indecisi" si offrì gratuitamente per intervenire per ripristinare la condizione del verde, ricevendo il diniego del giudice il quale non riteneva di assumere le responsabilità di far accedere delle persone nell'area per lavorare. A fronte di quanto sopra è chiaro che l'amministrazione comunale possa inoltrare una missiva allo scopo d invitare comunque a tenere in ordine l'area posto la particolare ubicazione della stessa"