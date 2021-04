Dehors più estesi e suolo pubblico gratuito: il Comune rinnova la misura per bar e ristoranti

Il Comune adotterà misure di semplificazione snelle ed immediate a favore del sistema economico cittadino con particolare riferimento al settore della ristorazione e dei pubblici esercizi per i servizi che si possono erogare all'aria aperta. A partire dal prossimo 26 aprile, infatti, diverse attività potranno riaprire con modalità circoscritte e in condizioni di comprovata sicurezza. "Ciò che andremo a replicare, in buona sostanza, è il contenuto delle precedenti delibere con le misure di semplificazione e di agevolazione mirate a favorire il distanziamento sociale e l'occupazione gratuita del suolo pubblico”, dichiarano in una nota congiunta l’assessore con delega al centro storico, Andrea Cintorino e l’assessore alle imprese, Paola Casara.

“Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria e il vincolo delle riaperture all’aperto di bar e ristoranti stabilito con lo slittamento in zona gialla, abbiamo ritenuto necessario procedere senza alcun indugio all'adozione di ulteriori misure mirate a favorire e disciplinare l'utilizzo di spazi esterni. Per venire incontro alle esigenze di ristoratori e commercianti, sarà quindi consentito come lo scorso anno l’ampliamento della superficie esterna attualmente esistente o l’installazione di nuove strutture all’aperto facilmente amovibili. Per tutte quelle concessioni di Occupazione Suolo Pubblico per dehors già rilasciate in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 13/05/2020, basterà mandare una comunicazione di nulla mutato rispetto allo stato concessionato lo scorso anno dagli uffici comunali preposti per ottenerne il rinnovo automatico fino al 15 novembre 2021. Sempre fino a tale data per le attività commerciali e artigianali per le quali il vigente regolamento comunale non consente l’occupazione di spazio all’aperto di suolo pubblico o privato, sarà ammessa invece l’occupazione di una superficie non superiore a 20 metri quadri per l’esposizione di merci all’aperto o per l’allestimento di arredi (quali ad es. tavoli e sedie) finalizzati ad ospitare le persone che sono eventualmente in attesa di poter accedere in maniera contingentata nei luoghi al chiuso”.

“Tutte le autorizzazioni – concludono Casara e Cintorino – saranno ancora una volta esenti dal Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) e per le nuove richieste di installazione di strutture esterne, i tempi di rilascio delle autorizzazioni saranno dimezzati così da soddisfare l’impellente domanda degli esercenti. Immediatezza e semplicità sono le parole d’ordine di questo importante provvedimento che vuole alleggerire i pubblici esercizi e le attività commerciali di burocrazia e tempi d’attesa per favorire un programma di riaperture nel rispetto delle misure anti covid rapido ed efficiente.”