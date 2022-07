Modigliana, puzza dagli escrementi dei cani non raccolti. Il sindaco ai proprietari: "Situazione aggravata dal caldo, serve rispetto"

L'amministrazione comunale di Modigliana sottoscritto un appello rivolto ai proprietari di animali di compagnia, con "un invito ad osservare un comportamento rispettoso verso le altre persone della comunità". Il sindaco Jader Dardi lunedì mattina ha avuto in Municipio un incontro coi veterinari di Modigliana: "Da molte parti ci vengono segnalati comportamenti scorretti, con l’abbandono di deiezioni di animali nelle vie del centro, una situazione che si aggrava con le giornate di caldo intenso, per i cattivi odori che si aggiungono alla presenza delle deiezioni", esordisce il primo cittadino.

"Ogni proprietario di animale di compagnia conosce bene le regole che prevedono la raccolta delle deiezioni solide, che possono essere lasciate nei tanti cestini e contenitori che sono posizionati nelle varie parti del paese", aggiunge Dardi. Nell’appello sottoscritto anche dai Veterinari di Modigliana, si invita ad osservare una serie di comportamenti: i proprietari, durante la passeggiata, sono invitati a munirsi di sacchetti per la raccolta di deiezioni solide e gettarle negli appositi contenitori". Inoltre devono "portare con sé bottiglie di acqua o detergenti liquidi non schiumosi, per sciacquare escrezioni come urina e vomito. E’ importante nei periodi di siccità poiché le secrezioni liquide rimanendo su strade e marciapiedi, emettono cattivi odori, sono antigieniche e contribuiscono al degrado urbano".